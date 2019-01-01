Beşiktaş, Loris Karius için indirim isteyecek

Siyah beyazlı ekip, Alman file bekçisi Loris Karius'un bonservisini almak için oyuncunun kulübü Liverpool'dan indirim isteyecek.

Beşiktaş yönetimi, takımın son haftalarda yakaladığı çıkışta önemli bir pay sahibi olan Loris Karius'u takımda tutmak için harekete geçti.

Sabah Spor'dan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre siyah beyazlılar, Alman file bekçisini bir yıl daha kiralamak için 'un kapısını çaldı ancak İngiliz ekibinin kiralık teklifine yanıtı olumsuz oldu.

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Abdullah Avcı'nın da takımda kalmasını istediği Karius için yeni yollar arayan yönetim, oyuncunun 7 milyon 250 bin euro'luk satın alma opsiyonunda indirim talep etmeyi planlıyor. Liverpool'un bu teklifi kabul etmesi halinde 26 yaşındaki Karius bonservisiyle birlikte siyah beyazlı ekibin formasını giymeye devam edecek.

Bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 10 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapayan Karius, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de forma giyen Alman kaleciler arasında bu alanda en iyi dereceye sahip isim oldu.