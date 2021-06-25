Beşiktaş Leo Pereira transferi için Flamengo ile görüşmelere başlayacak

Francisco Montero'nun Atletico Madrid'e dönmesinin ardından stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş, Flamengo'dan Lep Pereira ile ilgileniyor.

Yeni sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Brezilya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande, siyah-beyazlı takımın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile konuştu ve Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen Leo Pereira ile ilgilendiğini belirtti.

Conversei com Emre Kocadağ, dirigente do Besiktas, e ele confirmou que o clube turco tem interesse na contratação de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo.



Mais detalhes: https://t.co/Y8cuMuGVLB



📸Alexandre Vidal pic.twitter.com/f7wWGQvELW — Venê Casagrande (@venecasagrande) June 25, 2021

Beşiktaş'ın Pereira için Flamengo'ya yapacağı teklifin kiralık olacağını belirten Casagrande iki takım arasındaki görüşmelerin kısa bir süre içerisinde başlayacağını söyledi. Stoper olarak görev yapan 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Beşiktaş'ın mevcut stoperlerinden daha farklı olarak, solak olmasıyla ön plana çıkan bir isim.

Daha önce Avrupa'da oynamadı

Kulübüyle 2024'e dek sözleşmesi bulunan Pereira, daha önce Orlando City formasıyla MLS'te de boy göstermişti. Ülkesinin köklü kulüplerinden Atletico Paranaense'nin altyapısından yetişen Pereira, geride bıraktığımız sezonda Flamengo formasıyla 31 maçta boy gösterirken, bu sezon da şu ana dek yedi maçta forma giydi.

2015'te Brezilya U20 Milli Takımı ile U20 Dünya Kupası'nda da forma giyen Pereira, kendisinden beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştirememişti. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmasının da etkisiyle bu teklifi kabul etmesi beklenen Pereira'nın Avrupa'ya adım attıktan sonra sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

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