Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman: "İşimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek"

Fikret Orman, zor günleri geride bıraktıklarını belirterek maç sonucuna göre taraftarlık yapılamayacağını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarlara seslendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikret Orman, Vodafone Park'ta "Beşiktaş JK Şeref Turu" adıyla gerçekleştirilen stadyum turu etkinliğine katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman'ın, "Hayatım Beşiktaş camiasının içinde geçti. İşimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Büyük zorlukları geride bıraktık. Beşiktaşlılık iyi insan olmaktır. Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz. Bu camia bizim camiamız. Hep birlikte sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Orman, etkinliğin ardından dernek üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.