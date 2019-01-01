Beşiktaş kritik toplantıda kongreye böyle gitti

Dün seçime gitme kararı alınan Beşiktaş kurmaylarının toplantısında farklı fikirler de vardı...

Saha içinde aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş, diğer yandan da yönetim kriziyle uğraşıyor. Fikret Orman ve yöneticiler dün Vodafone Park'ta toplanarak neler yapılacağını konuştu.

Milliyet Gazetesinden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Toplantıda ilk sözü alan Başkan Orman, yönetim kurulu olarak çok yıprandıklarını belirterek, kulüpte seçimin artık kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

Tepkilerin kendisini çok üzdüğünü belirten Orman’ın, "Yönetim olarak çok yıprandık. Beşiktaş için yaptığımız önemli işlere rağmen aldığımız eleştiriler ve tepkiler beni hem üzdü hem de kırdı. Göreve daha fazla devam etmenin anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle en kısa sürede olağanüstü seçimli genel kurul yapmalıyız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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Yönetim kurulu üyesi Doğan Küçükemre’nin ise olağanüstü toplantı öncesi sürpriz biçimde Serdal Adalı formülünü ortaya attığı belirlendi. Küçükemre’nin, “Sen bırak başkan, Serdal Adalı göreve devam etsin” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Doğan Küçükemre’nin bu sözlerine toplantı öncesi herhangi bir karşılık verilmezken, toplantı sırasında söz alan Ahmet Kavalcı böyle bir uygulamanın mümkün olamayacağını dile getirdi.

Kavalcı’nın, “Biz yönetim kurulu olarak birlikte geldik, birlikte gideriz. Böyle bir şey yapmak büyük hata olur” diye konuştuğu belirtildi. Diğer yöneticiler de Ahmet Kavalcı’nın sözlerine destek verirken, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmasıyla toplantının bitirildiği kaydedildi.