Beşiktaş Konyaspor'u penaltılar sonunda eledi, Başakşehir'in rakibi oldu

Türkiye Kupası'nın son çeyrek final maçında heyecan uzun sürdü, penaltılar sonunda gülen Konyaspor'u eleyen Beşiktaş oldu.

Türkiye Kupası'nın son çeyrek final maçında Konyaspor ile Beşiktaş karşılaştı.

Hafta sonu ligde karşılaşan ve futbolseverlere kısır bir maç izlettiren iki takım kupada karşılaşmaya hızlı başladı.

Beşiktaş 13. dakikada Oğuzhan ile öne geçti. Konyaspor bu gole 17. dakikada stoperi Abdülkerim ile cevap verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Fakat hızlı başlayan maçta tempo çabuk düştü. Hem ilk yarı, hem de 90 dakika 1-1 sona erdi.

Uzatma anlarında Beşiktaş daha baskılı gözükse de turu getirecek golü bulamadı. 120 dakika sonunda eşitlik bozulmayınca, kazanan penaltı atışları sonunda belirlendi.

Beşiktaş'ta Ghezzal ve Necip penaltılarda hata yapmazken, Mensah topu kaleci Eray'a nişanladı.

Konyaspor'da ise Guilherme ve Miya atışlarını gole çevirdi, Kravets, Skubic ve Abdülkerim ise isabet sağlayamadı.

Abdülkerim'ın auta giden penaltısının ardından Beşiktaş adını yarı finale yazdırdı. Siyah-beyazlılar, bu turda Başakşehir ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ta maçın 25. dakikasında sakatlanan Montero, yerini Welinton'a bırakmak zorunda kaldı. İspanyol futbolcunun durumu daha sonra netlik kazanacak.

Maçın önemli dakikaları

4. dakikada Hasic'in sağ kanattan gönderdiği topu önüne alan Cenk Tosun'un pasına hareketlenen N'Koudou'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a pasını Skubic engelledi. Bu oyuncudan dönen topu tekrar önünde bulan Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

21. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısını 1-1 berabere tamamlandı.

50. dakikada Rosier'in ceza sahası içinden çektiği şutta top yandan auta gitti.

52. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Eray Birniçan meşin yuvarlağ güçlükle kontrol etti.

60. dakikada Rosier'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye çektiği şutta, top üstten auta çıktı.

71. dakikada Atiba'nın ceza sahası içine pasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

72. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içine pasında, kaleci Eray Birniçan ile karşı karşıya kalan N'Koudou'nun vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

77. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortasına iyi yükselen Atiba'nın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

99. dakikada Rosier, ceza sahası içinde karambolden gelen topu Ghezzal'a kaldırdı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Eray Birniçan tek hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

115. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Abubakar'ın kaleye şutunda, top savunmaya çarparak kornere çıktı.