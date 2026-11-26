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Beşiktaş, perşembe günü Avrupa Ligi'nde üç önemli puan aldı. Türk ekibi, Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 yenerek yedinci sıraya yükseldi.

Maçın ardından sahadaki önemli anlardan pek söz edilmeyecek. UEFA, güvenlik gerekçesiyle karşılaşmanın İstanbul yerine Gürcistan'da oynanmasına karar verdi. Bu karar Beşiktaş ve diğer Türk kulüplerinin büyük tepkisini çekti.

Avrupa Ligi marşının ardından oyuncuların birbirleriyle tokalaşması standart protokolün bir parçasıydı ancak Beşiktaş bunu reddetti.

Takım kaptanlarının bir araya geldiği sırada da durum değişmedi. Eski Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü, hakem Morten Krogh ile yerine getirmesi gereken formaliteler biter bitmez uzaklaştı.

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Maç bir türlü ritim kazanamadı. Bunda tribünlerde ve stadyum dışında yaşanan kaosun büyük payı vardı. Krogh karşılaşmayı durdurdu ancak sonunda oyunun devam etmesine izin verdi.

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İlk yarının uzatma dakikalarında Beşiktaş, Kökçü ile öne geçmeliydi. Haarlemli futbolcunun penaltı noktasından sağ alt köşeye gönderdiği şutu kaleci Marco Wolff iyi bir kurtarışla çıkardı.

İkinci yarıda Batum Arena'da gol geldi. Bitime çeyrek saat kala sonradan oyuna giren Junior Olaitan takımının kurtarıcısı oldu. Kassoum Ouattara'nın ortasında top biraz da şansın yardımıyla Olaitan'ın önüne düştü ve oyuncu düzgün bir vuruşla ağları buldu.

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Dusan Vlahovic kısa süre sonra farkı ikiye çıkarmış gibi görünse de ofsayt vardı. Beşiktaş, 90. dakikada bir kontra atakla farkı yine de ikiye çıkardı. Kökçü, Vlahovic ile yaptığı verkaçın ardından sağ ayağıyla şık bir gol attı.

Hapoel, uzatma dakikalarında Javon East'in golüyle maçı yeniden heyecanlı hâle getirdi ancak puan alamadı. Hapoel bugüne kadar bir puan topladı: Avrupa Ligi'nde şimdilik yalnızca henüz puanı bulunmayan Ararat-Armenia daha kötü durumda.