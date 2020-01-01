Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı
Beşiktaş ara transfer döneminin son gününde İtalyan kulübü Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Bu sezon Serie A'da 14 maçta forma giyen Boateng rakip ağları 1 kez havalandırdı.
32 yaşındaki forvet daha önce Milan, Tottenham, Dortmund, Schalke ve Barcelona gibi önemli kulüplerin formalarını da giymişti.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng'e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz."
Beşiktaş ailesine hoş geldin Kevin-Prince Boateng ⚡💥— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 31, 2020
Welcome to Beşiktaş @KPBofficial #DeliGibiSeverim 🖤 pic.twitter.com/gEIXgGdeiF