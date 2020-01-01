Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Siyah Beyazlılar, Fiorentina'nın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş ara transfer döneminin son gününde İtalyan kulübü 'dan Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Bu sezon 'da 14 maçta forma giyen Boateng rakip ağları 1 kez havalandırdı.

32 yaşındaki forvet daha önce , , Dortmund, ve gibi önemli kulüplerin formalarını da giymişti.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.



Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng'e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz."