Beşiktaş

Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı

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Gabriele Maltinti
Siyah Beyazlılar, Fiorentina'nın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş ara transfer döneminin son gününde İtalyan kulübü Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Bu sezon Serie A'da 14 maçta forma giyen Boateng rakip ağları 1 kez havalandırdı. 

32 yaşındaki forvet daha önce Milan, Tottenham, Dortmund, Schalke ve Barcelona gibi önemli kulüplerin formalarını da giymişti.

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    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.

    Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng'e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz."

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