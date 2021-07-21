Beşiktaş-Kayserispor maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in son şampiyonu yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Peki bu hazırlık maçı hangi gün, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya'da yapılması planlanan hazırlık kampı iptal edilen Beşiktaş'ta Mallorca, Levante ve Getafe ile oynanması planlanan hazırlık karşılaşmaları da iptal edilirken, İstanbul'da iki yeni hazırlık maçı oynanması kararı alındı.

Son şampiyonun lige Başakşehir ve Kayserispor ile hazırlık maçları yaparak hazır hale geleceği belirtildi.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, 27 Temmuz Salı günü hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak 90 dakika saat 19.00'da başlayacak.

31 Temmuz Cumartesi günü yine Nevzat Demir Tesisleri'nde bu defa Kayserispor ile mücadele edecek olan Sergen Yalçın'ın takımı, bu maçlarla sezona adapte olmaya çalışacak.

Beşiktaş-Kayserispor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş-Kayserispor maçını yayımlayacak kanal henüz açıklanmadı. Karşılaşmanın yayımlanmama ihtimali de bulunuyor. Karşılaşmayı yayımlanması halinde mücadeleyi ekranlara taşıyacak kanalı yine bu haberimizden öğrenebilirsiniz.

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