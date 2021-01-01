Beşiktaş Kayserispor deplasmanına Rachid Ghezzal'dan yoksun gidiyor

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sakatlanan Rachid Ghezzal İstanbul'da bırakıldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo 'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Son oynanan maçında sakatlanan ve hafta boyunca durumu kontrol edilen Rachid Ghezzal kamp kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar da kadroda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

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Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Atakan Üner.

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Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında hem en çok gol atan hem de en çok asist yapan oyuncuklarından faydalanamayacak.

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, bu sezon oynadığı 11 Süper Lig maçında sekiz gol kaydetti.

Sezon başında 'den kiralanan Rachid Ghezzal ise 10 maçta, takım arkadaşlarına altı asist yaptı.