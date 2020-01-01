Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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Süper Lig'in ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen arada Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, son iki maçında mağlup olarak 4 puanda kaldı. Sezona iyi başlayan Karagümrük ise topladığı 7 puanla üst sıralarda bulunuyor.
Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta?
Beşiktaş ile Karagümrük 11 Ekim Pazar günü Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Mücadele 14.00'te başlayacak.
Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı hangi kanalda?
İki takım arasında oynanacak karşılaşmanın canlı yayını olmayacak.