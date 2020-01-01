Beşiktaş - Fatih Karagümrük

Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Son güncelleme
Yorum()
Besiktas
Depophotos
Beşiktaş ile Karagümrük, milli maç arası nedeniyle verilen arada hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen arada Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 

Sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, son iki maçında mağlup olarak 4 puanda kaldı. Sezona iyi başlayan Karagümrük ise topladığı 7 puanla üst sıralarda bulunuyor.

Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta?

Beşiktaş ile Karagümrük 11 Ekim Pazar günü Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Mücadele 14.00'te başlayacak.

Beşiktaş - Karagümrük hazırlık maçı hangi kanalda?

İki takım arasında oynanacak karşılaşmanın canlı yayını olmayacak.

Kapat