Beşiktaş kaptanı Josef de Souza: "Türkiye'ye döndüğüm için Tanrı'ya her gün şükrediyorum"

İki yıl önce Al-Ahli'den siyah-beyazlıların yolunu tutan Josef de Souza, Türkiye'ye geldiği için şükrettiğini söylüyor.

Brezilyalı kendini güvende hissetmediği için Türkiye'den ayrılma kararı aldığını açıklamıştı

Ankaragücü mücadelesinde gördüğü kart nedeniyle 1 maç ceza alan oyuncu, İstanbulspor karşılaşmasında formaya dönüyor

Josef de Souza, Türkiye'ye dönüşünün ikinci yılını sosyal medya hesabından kutladı

NE OLDU? Beşiktaş kaptanı Josef de Souza sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Bugün Türkiye’ye dönmemin üzerinden tam iki yıl geçti. Beni bu karara yönlendirdiği için Tanrı’ya her gün şükrediyorum. En iyi seçimi yaptığımdan hiç şüphem yok."

NE OLMUŞTU? Beşiktaş’ın Ankaragücü’nü 2-1 yendiği maçtan sonra sahaya giren taraftara müdahale eden Josef de Souza, Tahkim Kurulu’nun kendisi hakkında verdiği kararla ilgili geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti: "Hepimizin bildiği malum olaylar yaşandı. O esnada normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Kırmızı kart yedim bu yüzden alınan karar karşısında hayal kırıklığı yaşıyorum. Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile."

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğü ile güvenlik görevlilerin arasından sıyrılan bir taraftar sahaya girerek siyah-beyazlı futbolcuların üzerine doğru koştu. Uçan tekmesiyle oyunculara saldıran taraftarın darbesi Cenk Tosun'a isabet etti. Olayın yakınında yer alan Josef de Souza, o taraftarı itip bölgeden uzaklaştırdı ancak bu hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü.

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