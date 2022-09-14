Beşiktaş kaptanı Josef de Souza: "Türkiye'ye döndüğüm için Tanrı'ya her gün şükrediyorum"

İdil Erin Tetik|
Josef de Souza Besiktas vs. Goztepe 02/10/22Depo Photos
Josef de SouzaBeşiktaşSüper Lig

İki yıl önce Al-Ahli'den siyah-beyazlıların yolunu tutan Josef de Souza, Türkiye'ye geldiği için şükrettiğini söylüyor.

  • Brezilyalı kendini güvende hissetmediği için Türkiye'den ayrılma kararı aldığını açıklamıştı
  • Ankaragücü mücadelesinde gördüğü kart nedeniyle 1 maç ceza alan oyuncu, İstanbulspor karşılaşmasında formaya dönüyor
  • Josef de Souza, Türkiye'ye dönüşünün ikinci yılını sosyal medya hesabından kutladı

NE OLDU? Beşiktaş kaptanı Josef de Souza sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Bugün Türkiye’ye dönmemin üzerinden tam iki yıl geçti. Beni bu karara yönlendirdiği için Tanrı’ya her gün şükrediyorum. En iyi seçimi yaptığımdan hiç şüphem yok."

NE OLMUŞTU? Beşiktaş’ın Ankaragücü’nü 2-1 yendiği maçtan sonra sahaya giren taraftara müdahale eden Josef de Souza, Tahkim Kurulu’nun kendisi hakkında verdiği kararla ilgili geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti: "Hepimizin bildiği malum olaylar yaşandı. O esnada normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Kırmızı kart yedim bu yüzden alınan karar karşısında hayal kırıklığı yaşıyorum. Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile."

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğü ile güvenlik görevlilerin arasından sıyrılan bir taraftar sahaya girerek siyah-beyazlı futbolcuların üzerine doğru koştu. Uçan tekmesiyle oyunculara saldıran taraftarın darbesi Cenk Tosun'a isabet etti. Olayın yakınında yer alan Josef de Souza, o taraftarı itip bölgeden uzaklaştırdı ancak bu hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü.

DÖRT FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Josef de Souza Besiktas 2022AA
Josef de Souza Dele Alli 2022AA
Josef de Souza Besiktas 2022AA
Besiktas fans support Josef de Souza 2022AA