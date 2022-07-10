Kanadalı oyuncu, futbol oynamak için kendini hala iyi hissetse de zamanının sonuna geldiğini düşünüyor.

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, 2022 Dünya Kupası'nın ardından kramponlarını asmaya hazırlanıyor.

39 yaşındaki orta saha oyuncusu ilerleyen yaşına rağmen siyah-beyazlılara liderlik etmeye devam ediyor.

2013'ten bu yana Beşiktaş forması terleten Atiba'nın ne zaman emekli olacağı merak ediliyor ancak Kanadalı geçtiğimiz günlerde kulübüyle 1 yıllık sözleşme uzattı.

Atiba ne zaman emekli olacak?

Skorer'e konuşan Atiba Hutchinson kendini fiziksel olarak iyi hissettiğini söylerken emeklilik tarihi için Dünya Kupası'nı gösterdi:

"Şu an kendimi iyi hissediyorum. Bulunduğum yer aslında beni memnun ediyor ama sona doğru yaklaştığımın da farkındayım."

"Doğru zamanın artık Dünya Kupası sonrası olduğunu düşünüyorum. Umarım iyi bir sezon finaliyle bitiririm. Dünya Kupası’nın ardından kariyerimin son sezonu olacağını düşünüyorum. Hem orada hem de Türkiye’de başarılı olarak sonlandırmak isterim."

Atiba başka ne söyledi?

Ayrıca Atiba takımın genç yeteneği Emirhan İlkhan hakkında da şunları söyledi: "Emirhan harika bir yetenek. Geçen sezon şans bulduğu maçlarda zaten potansiyelini gösterdi."

"Özgüveni çok iyi ve neler yapabileceğini biliyor. En üst seviyede oynamaya müsait olduğunu gösteriyor."

"Onun herhangi bir sınırı olduğunu sanmıyorum. Gidebildiği kadar gidebileceğine inanıyorum. Takıma çok faydalı. Geliştikçe ve oyununu ilerlettikçe daha iyi yerlerde olacak bir yetenek. Geleceği gerçekten çok parlak."

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