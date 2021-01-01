Beşiktaş

Beşiktaş kadro istikrarıyla fark yaratıyor

Uğur Aktan
Yorum (0)
Sergen Yalçın, Fatih Terim, Erol Bulut
AA
Bir maçı eksik olmasına rağmen milli maç arasına en yakın rakibi Galatasaray'ın üç puan önünde lider giren Beşiktaş'ın kadro istikrarı dikkat çekiyor.

Süper Lig'de milli maç arasına derbide sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın liderliğiyle girilirken, siyah-beyazlı takımın sahip olduğu kadro istikrarı rakiplerine oranla en büyük avantajı gibi görünüyor.

Geride bıraktığımız haftalarda en az 60 dakika ortalamayla oynayan sekiz oyuncuya sahip olan Sergen Yalçın'ın takımı bu istatistikte tıpkı puan durumunda olduğu gibi takipçileri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor. 

Hem yaz transfer döneminde hem de ara transferde çok sayıda transfer yapan Fenerbahçe kadrosunda geride kalan haftalar sonunda 60 dakika ortalamayla oynayan dört oyuncu yer alırken, Galatasaray'da ise bu sayı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sezona sakatlıkla başlamasının da etkisiyle üçte kaldı. 

Editörün Seçtikleri

İlk üçteki takımların en az 60 dakika ortalamaya sahip oyuncuları

Oyuncu Dakika
Atiba Hutchinson 2227
Ersin Destanoğlu 2125
Welinton 2093
Vincent Aboubakar 2088
Cyle Larin 2048
Domagoj Vida 2031
Valentin Rosier 2016
Josef de Souza 1980
Altay Bayındır 2610
Luiz Gustavo 2036
Ozan Tufan 1911
Caner Erkin 1871
Marcao 2504
Taylan Antalyalı 2145
Emre Kılınç 1954

Şampiyon kadrolar istikrarlı

Opta verilerine göre Süper Lig'in son 12 sezonu incelendiğinde kadro istikrarının şampiyon takımlar için büyük önem taşıdığı görülüyor.

Son 12 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımların kadroları incelendiğinde en az 60 dakika sahada sahada kalan oyuncu kullanımı, en az olan takım dört oyuncuyla 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray olurken, bu istisna dışında bütün şampiyonlar kadro istikrarına sahip görünüyor.

2016-2017 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta en az 60 dakika ortalama sahip dokuz oyuncu bulunurken, Güneş'in takımı bu alanda ilk sırada yer alıyor.

Şampiyon takımlar ve en az 60 dakika ortalamayla sahada kalan oyuncu sayıları

Sezon Şampiyon Oyuncu
2008-2009 Beşiktaş 6
2009-2010 Bursaspor 8
2010-2011 Fenerbahçe 8
2011-2012 Galatasaray 8
2012-2013 Galatasaray 8
2013-2014 Fenerbahçe 8
2014-2015 Galatasaray 6
2015-2016 Beşiktaş 8
2016-2017 Beşiktaş 9
2018-2018 Galatasaray 8
2018-2019 Galatasaray 4
2019-2020 Başakşehir 7

Ali Koç döneminde istikrar yok

Bu süreçte Ersun Yanal ve Aykut Kocaman yönetiminde iki şampiyonluk elde eden Fenerbahçe'de her iki sezonda da ortalama en az 60 dakika sahada kalan oyuncu sayısının sekiz olması dikkat çekerken, Fenerbahçe'nin son yıllardaki istikrarsızlığı göze çarptı.

Ali Koç'un başkan olduğu 2018-2019 sezonundan bu yana kadro istikrarından uzak görünen Fenerbahçe'de bu süreçte ortalama 60 dakikadan fazla oynayan yani düzenli oynayan oyuncu sayısı beşi geçmedi.

Phillip Cocu yönetimiyle girilen 2018-2019 sezonunda düzenli oynayan dört oyuncuya sahip olan Fenerbahçe geçtiğimiz sezon bu sayıyı beşe yükseltmişti.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Ozan Tufan hem geçen sezon hem de bu sezon düzenli oynayan oyuncular arasında yer alırken, geçen sezonun en fazla süre alan diğer iki oyuncusu Vedat Muriqi ve Nabil Dirar ile yollar ayrıldı.

Erol Bulut'un takımının bu sezon en fazla süre alan bir diğer oyuncusuysa kadro dışı kalmasının ardından yeniden takıma katılan ve milli takımdan da davet alan Caner Erkin oldu.

PSG, Galatasaray ve Fenerbahçe

Fernando Muslera'nın takıma katıldığı 2011-2012 sezonundan bu yana kadroya ilk olarak kalecisini yazan Galatasaray, Muslera sakatlıktan dönene dek istikrarı yakalayamadı.

Galatasaray'da 2011-2012, 2012-2013 ve 2017-2018 sezonlarında kadro istikrarı konusunda problem yaşamayan ve sekiz oyuncusunu düzenli bir şekilde kullanan Fatih Terim, 2018-2019 sezonundan bu yana bu istikrardan uzaklaşmış gibi görünüyor.

Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'i kapsayan altı ligde ilk üçte yer alan 18 takımın kadrosu incelendiğinde 60 dakika ortalamanın üstünde oyuncu kullanımı en az olan takımlar PSG, Galatasaray ve Fenerbahçe oldu.

Ligue 1'in üstündeki kadro kalitesinin de müsait olmasıyla asıl hedef olan Şampiyonlar Ligi için geniş bir rotasyon kullanan PSG'nin bu durumu çok da anormal görünmüyor. 

İlk üçte yer alan takımların ortalama en az 60 dakika süre alan oyuncu kullanımı

Lig Takımı Avrupa Kupası Oyuncu
Ligue 1 Lyon Katılmadı 9
Serie A Inter Aralık ayında elendi 9
Süper Lig Beşiktaş Eylül ayında elendi 8
Premier Lig Manchester United Devam ediyor 8
La Liga Real Madrid Devam ediyor 8
La Liga Barcelona Mart ayında elendi 8
Bundesliga Wolfsburg Katılmadı 8
Ligue 1 Lille Şubat ayında elendi 7
Premier Lig Manchester City Devam ediyor 6
Premier Lig Leicester City Şubat ayında elendi 6
La Liga Atletico Madrid Mart ayında elendi 6
Serie A Milan Mart ayında elendi 6
Bundesliga Bayern Münih Devam ediyor 5
Bundesliga Leipzig Mart ayında elendi 5
Serie A Juventus Mart ayında elendi 5
Süper Lig Fenerbahçe Katılmadı 4
Süper Lig Galatasaray Ekim ayında elendi 3
Ligue 1 PSG Devam ediyor 2

40 şampiyon, iki istisna

La Liga, Premier Lig, Serie A ve Bundesliga'nın son 10 sezonundaki 40 şampiyon incelendiğinde kadro istikrarının önemi daha da öne çıkıyor.

40 şampiyonun sadece ikisinde kadrosunda ortalama 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncu sayısı dörtte kalırken, bu takımlar 2010-2011 sezonunda Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United ve 2017-2018 sezonunda Carlo Ancelotti yönetimindeki Bayern Münih oldu. 

Şampiyonlar ve ortalama 60 dakikadan fazla süre alan oyuncu kullanımı

Sezon Lig Şampiyon Oyuncu
2019-2020 La Liga Real Madrid 7
2019-2020 Premier Lig Liverpool 8
2019-2020 Serie A Juventus 7
2019-2020 Bundesliga Bayern Münih 8
2018-2019 La Liga Barcelona 7
2018-2019 Premier Lig Manchester City 8
2018-2019 Serie A Juventus 6
2018-2019 Bundesliga Bayern Münih 7
2017-2018 La Liga Barcelona 7
2017-2018 Premier Lig Manchester City 8
2017-2018 Serie A Juventus 5
2017-2018 Bundesliga Bayern Münih 4
2016-2017 La Liga Real Madrid 5
2016-2017 Premier Lig Chelsea 10
2016-2017 Serie A Juventus 6
2016-2017 Bundesliga Bayern Münih 8
2015-2016 La Liga Barcelona 9
2015-2016 Premier Lig Leicester 10
2015-2016 Serie A Juventus 5
2015-2016 Bundesliga Bayern Münih 6
2014-2015 La Liga Barcelona 7
2014-2015 Premier Lig Chelsea 9
2014-2015 Serie A Juventus 7
2014-2015 Bundesliga Bayern Münih 7
2013-2014 La Liga Atletico Madrid 9
2013-2014 Premier Lig Manchester City 7
2013-2014 Serie A Juventus 10
2013-2014 Bundesliga Bayern Münih 8
2012-2013 La Liga Barcelona 5
2012-2013 Premier Lig Manchester United 6
2012-2013 Serie A Juventus 6
2012-2013 Bundesliga Bayern Münih 7
2012-2012 La Liga Real Madrid 7
2012-2012 Premier Lig Manchester City 8
2012-2012 Serie A Juventus 9
2012-2012 Bundesliga Borussia Dortmund 8
2010-2011 La Liga Barcelona 8
2010-2011 Premier Lig Manchester United 4
2010-2011 Serie A Milan 5
2010-2011 Bundesliga Borussia Dortmund 10

 

Kapat