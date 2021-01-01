Beşiktaş kadro istikrarıyla fark yaratıyor

Bir maçı eksik olmasına rağmen milli maç arasına en yakın rakibi Galatasaray'ın üç puan önünde lider giren Beşiktaş'ın kadro istikrarı dikkat çekiyor.

Süper Lig'de milli maç arasına derbide sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın liderliğiyle girilirken, siyah-beyazlı takımın sahip olduğu kadro istikrarı rakiplerine oranla en büyük avantajı gibi görünüyor.

Geride bıraktığımız haftalarda en az 60 dakika ortalamayla oynayan sekiz oyuncuya sahip olan Sergen Yalçın'ın takımı bu istatistikte tıpkı puan durumunda olduğu gibi takipçileri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor.

Hem yaz transfer döneminde hem de ara transferde çok sayıda transfer yapan Fenerbahçe kadrosunda geride kalan haftalar sonunda 60 dakika ortalamayla oynayan dört oyuncu yer alırken, Galatasaray'da ise bu sayı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sezona sakatlıkla başlamasının da etkisiyle üçte kaldı.

İlk üçteki takımların en az 60 dakika ortalamaya sahip oyuncuları

Oyuncu Dakika Atiba Hutchinson 2227 Ersin Destanoğlu 2125 Welinton 2093 Vincent Aboubakar 2088 Cyle Larin 2048 Domagoj Vida 2031 Valentin Rosier 2016 Josef de Souza 1980 Altay Bayındır 2610 Luiz Gustavo 2036 Ozan Tufan 1911 Caner Erkin 1871 Marcao 2504 Taylan Antalyalı 2145 Emre Kılınç 1954

Şampiyon kadrolar istikrarlı

Opta verilerine göre Süper Lig'in son 12 sezonu incelendiğinde kadro istikrarının şampiyon takımlar için büyük önem taşıdığı görülüyor.

Son 12 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımların kadroları incelendiğinde en az 60 dakika sahada sahada kalan oyuncu kullanımı, en az olan takım dört oyuncuyla 2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray olurken, bu istisna dışında bütün şampiyonlar kadro istikrarına sahip görünüyor.

2016-2017 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta en az 60 dakika ortalama sahip dokuz oyuncu bulunurken, Güneş'in takımı bu alanda ilk sırada yer alıyor.

Şampiyon takımlar ve en az 60 dakika ortalamayla sahada kalan oyuncu sayıları

Sezon Şampiyon Oyuncu 2008-2009 Beşiktaş 6 2009-2010 Bursaspor 8 2010-2011 Fenerbahçe 8 2011-2012 Galatasaray 8 2012-2013 Galatasaray 8 2013-2014 Fenerbahçe 8 2014-2015 Galatasaray 6 2015-2016 Beşiktaş 8 2016-2017 Beşiktaş 9 2018-2018 Galatasaray 8 2018-2019 Galatasaray 4 2019-2020 Başakşehir 7

Ali Koç döneminde istikrar yok

Bu süreçte Ersun Yanal ve Aykut Kocaman yönetiminde iki şampiyonluk elde eden Fenerbahçe'de her iki sezonda da ortalama en az 60 dakika sahada kalan oyuncu sayısının sekiz olması dikkat çekerken, Fenerbahçe'nin son yıllardaki istikrarsızlığı göze çarptı.

Ali Koç'un başkan olduğu 2018-2019 sezonundan bu yana kadro istikrarından uzak görünen Fenerbahçe'de bu süreçte ortalama 60 dakikadan fazla oynayan yani düzenli oynayan oyuncu sayısı beşi geçmedi.

Phillip Cocu yönetimiyle girilen 2018-2019 sezonunda düzenli oynayan dört oyuncuya sahip olan Fenerbahçe geçtiğimiz sezon bu sayıyı beşe yükseltmişti.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Ozan Tufan hem geçen sezon hem de bu sezon düzenli oynayan oyuncular arasında yer alırken, geçen sezonun en fazla süre alan diğer iki oyuncusu Vedat Muriqi ve Nabil Dirar ile yollar ayrıldı.

Erol Bulut'un takımının bu sezon en fazla süre alan bir diğer oyuncusuysa kadro dışı kalmasının ardından yeniden takıma katılan ve milli takımdan da davet alan Caner Erkin oldu.

PSG, Galatasaray ve Fenerbahçe

Fernando Muslera'nın takıma katıldığı 2011-2012 sezonundan bu yana kadroya ilk olarak kalecisini yazan Galatasaray, Muslera sakatlıktan dönene dek istikrarı yakalayamadı.

Galatasaray'da 2011-2012, 2012-2013 ve 2017-2018 sezonlarında kadro istikrarı konusunda problem yaşamayan ve sekiz oyuncusunu düzenli bir şekilde kullanan Fatih Terim, 2018-2019 sezonundan bu yana bu istikrardan uzaklaşmış gibi görünüyor.

Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'i kapsayan altı ligde ilk üçte yer alan 18 takımın kadrosu incelendiğinde 60 dakika ortalamanın üstünde oyuncu kullanımı en az olan takımlar PSG, Galatasaray ve Fenerbahçe oldu.

Ligue 1'in üstündeki kadro kalitesinin de müsait olmasıyla asıl hedef olan Şampiyonlar Ligi için geniş bir rotasyon kullanan PSG'nin bu durumu çok da anormal görünmüyor.

İlk üçte yer alan takımların ortalama en az 60 dakika süre alan oyuncu kullanımı

Lig Takımı Avrupa Kupası Oyuncu Ligue 1 Lyon Katılmadı 9 Serie A Inter Aralık ayında elendi 9 Süper Lig Beşiktaş Eylül ayında elendi 8 Premier Lig Manchester United Devam ediyor 8 La Liga Real Madrid Devam ediyor 8 La Liga Barcelona Mart ayında elendi 8 Bundesliga Wolfsburg Katılmadı 8 Ligue 1 Lille Şubat ayında elendi 7 Premier Lig Manchester City Devam ediyor 6 Premier Lig Leicester City Şubat ayında elendi 6 La Liga Atletico Madrid Mart ayında elendi 6 Serie A Milan Mart ayında elendi 6 Bundesliga Bayern Münih Devam ediyor 5 Bundesliga Leipzig Mart ayında elendi 5 Serie A Juventus Mart ayında elendi 5 Süper Lig Fenerbahçe Katılmadı 4 Süper Lig Galatasaray Ekim ayında elendi 3 Ligue 1 PSG Devam ediyor 2

40 şampiyon, iki istisna

La Liga, Premier Lig, Serie A ve Bundesliga'nın son 10 sezonundaki 40 şampiyon incelendiğinde kadro istikrarının önemi daha da öne çıkıyor.

40 şampiyonun sadece ikisinde kadrosunda ortalama 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncu sayısı dörtte kalırken, bu takımlar 2010-2011 sezonunda Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United ve 2017-2018 sezonunda Carlo Ancelotti yönetimindeki Bayern Münih oldu.

Şampiyonlar ve ortalama 60 dakikadan fazla süre alan oyuncu kullanımı