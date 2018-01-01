Beşiktaş, kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ı affetti

Bir süre önce kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'la ilgili siyah-beyazlı kulüp kararını verdi.

Yaklaşık iki ay önce kadro dışı kalan ve uzun süredir formasından uzak olan Tolgay Arslan'la ilgili Beşiktaş yönetimi kararını verdi.

NTV Spor'da yer alan habere göre Tolgay Arslan, takıma geri dönmek istediğini yönetime bildirdi. Bu talebin ardından teknik heyet ve arkadaşlarından özür dileyen Tolgay Arslan'la ilgili son kararın Şenol Güneş'ten çıkacağı belirtildi.

Bir süredir takımdan ayrı olan Tolgay, Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda Antalya kampında yerini alacak.

28 yaşındaki futbolcunun bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulurken adı Fenerbahçe'yle anılıyordu.