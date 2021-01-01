Beşiktaş kaçtı, Başakşehir kovaladı... Sonunda yine Beşiktaş kazandı!

Başakşehir'de son sözü Josef söyledi. Siyah-beyazlılar, üç kez öne geçtiği mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.

Beşiktaş'ı durdurabilene aşk olsun!

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 30. haftasında Aykut Kocaman ile kabuk değiştirme sürecinde olan Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup etti ve ligde üst üste altıncı galibiyetini aldı.

Karşılaşma boyunca yine o bildiğimiz hücum futbolunu oynayan Kartal, rakibin iki kez beraberliği yakalamasına rağmen pes etmedi ve şampiyonluk için ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Başakşehir - Beşiktaş maçının gollerini kimler attı?

Kritik karşılaşmada gol perdesi ilk yarının sonlarında açıldı. Siyah-beyazlıların Kanadalı golcüsü Cyle Larin, 42. dakikada Beşiktaş'ı öne geçirdi. Başakşehir, 52. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle beraberliği sağladı.

Sergen Yalçın' öğrencileri 68. dakikada Welinton'ın golüyle 2-1 öne geçerken, konuk ekip 76. dakikada Demba Ba'nın golüyle skoru bir kez daha eşitledi.

Josef de Souza, 84. dakikada Rosier'in pasında ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yaparak maçın skorunu belirledi ve Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Başakşehir - Beşiktaş maçının kırılma anı

Josef de Souza'nın 84. dakikada galibiyet golünü atması, kuşkusuz maçın kırılma anıydı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı iki yönlü orta sahanın vuruşuyla liderliğini sağlamlaştırdı.

Başakşehir - Beşiktaş maçının oyuncusu

Josef, hem orta sahadaki mücadelesiyle hem de kaydettiği galibiyet golüyle, maçın oyuncusu olmayı hak etti.

Başakşehir - Beşiktaş maçının rakamı: 416

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçının ilk yarısında 416 pas yaparak, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla isabetli pas yaptığı ilk yarıyı oynadı.

İki takım kaç puanda

Beşiktaş, bu galibiyet ile puanını 63'e yükselterek liderliğini korudu. Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

İki takımın sıradaki maçları

Beşiktaş ile Başakşehir, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Vodafone Park'ta bir kez daha karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından siyah-beyazlılar ligde Fenerbahçe'yi ağırlarken, Başakşehir ise Denizlispor deplasmanına gidecek.