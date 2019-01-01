Beşiktaş Japon pazarını kaçırmamak için Kagawa'yı tekrar istiyor
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a imza atan Shinji Kagawa, çoğunlukla yedek kalmasına karşın siyah beyazlı yönetim tarafından hala isteniyor.
Hürriyet Gazetesinden İsmail Er'in haberine göre Japon oyuncunun devre arası transferinde önemli rol oynayan yönetici Hüseyin Yücel, Kagawa'yı ikna etmek için dün Japonya’ya uçtu.
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Beşiktaş yönetimi 8 Temmuz’da başlayacak kampa kadar bu transferi bitirmeyi planlıyor. Kagawa’nın kabul etmesi halinde Borusia Dortmund’un bonserviste sorun yaratmayacağı belirtiliyor.
Yönetimin Kagawa ısrarında en büyük etken siyah beyazlıların Uzakdoğu pazarına yönelik yaptığı açılım. Beşiktaş, tanıtım için geçen yılın Eylül ayında Japonya medya kuruluşu Mainichi ile işbirliği anlaşması imzalamıştı.
Borussia Dortmund ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Kagawa, siyah beyazlılardan yarım sezon için 1.1 milyon Euro almıştı. 14 maçta 548 dakika süre alan Japon oyuncu; 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.