Beşiktaş, İzmir'den dört sakatla dönüyor: Ajax maçında kimler kadroda olacak?
Beşiktaş, Süper Lig'de Altay'a konuk olduğu mücadeleye Alex Teixeira, Georges Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Mehmet Topal, Weliton, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Michy Batshuayi, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Francisco Montero'dan yoksun çıkmıştı.
Maçın 30. dakikasında sakatlanan Miralem Pjanic'in kenara gelmesiyle bir darbe daha alan siyah beyazlılarda kötü haberler bununla da sınırlı kalmadı. Sakatlar listesine Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan ve Atiba Hutchinson da eklendi.
Sergen Yalçın, Altay yenilgisi sonrasında Pjanic'in Ajax maçında oynamasını beklemediğini açıklamıştı. Son alınan bilgilere göre; Atiba ve Oğuzhan'ın da Ajax maçında kadroda yer alması zor görünüyor. Salih'in durumu ise yarın netlik kazanacak.
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Ajax maçında hangi oyuncular yok? Beşiktaş'ın Ajax maçındaki eksik listesi
Alex Teixeira: Var
Ghezzal: Oynayabilir
Pjanic: Yok
Salih: MR'dan sonra belli olacak
Atiba: Düşük ihtimal
Oğuzhan: Düşük ihtimal
Batshuayi: Yüksek ihtimal
Larin: Yüksek ihtimal
Necip: Yüksek ihtimal
Vida: Yok
Montero: Yok
Welinton: Yok
N'Koudou: Yok
Mehmet Topal: Yok
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