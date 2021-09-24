Beşiktaş, İzmir'den dört sakatla dönüyor: Ajax maçında kimler kadroda olacak?

Altay deplasmanına 11 eksikle giden Beşiktaş'ta dört oyuncu daha sakatlık geçirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'de Altay'a konuk olduğu mücadeleye Alex Teixeira, Georges Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Mehmet Topal, Weliton, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Michy Batshuayi, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Francisco Montero'dan yoksun çıkmıştı.

Maçın 30. dakikasında sakatlanan Miralem Pjanic'in kenara gelmesiyle bir darbe daha alan siyah beyazlılarda kötü haberler bununla da sınırlı kalmadı. Sakatlar listesine Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan ve Atiba Hutchinson da eklendi.

Sergen Yalçın, Altay yenilgisi sonrasında Pjanic'in Ajax maçında oynamasını beklemediğini açıklamıştı. Son alınan bilgilere göre; Atiba ve Oğuzhan'ın da Ajax maçında kadroda yer alması zor görünüyor. Salih'in durumu ise yarın netlik kazanacak.

Ajax maçında hangi oyuncular yok? Beşiktaş'ın Ajax maçındaki eksik listesi

Alex Teixeira: Var

Ghezzal: Oynayabilir

Pjanic: Yok

Salih: MR'dan sonra belli olacak

Atiba: Düşük ihtimal

Oğuzhan: Düşük ihtimal

Batshuayi: Yüksek ihtimal

Larin: Yüksek ihtimal

Necip: Yüksek ihtimal

Vida: Yok

Montero: Yok

Welinton: Yok

N'Koudou: Yok

Mehmet Topal: Yok

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