Beşiktaş, İzmir'den beş sakatla döndü: Ajax maçında kimler kadroda olacak?

Altay deplasmanına 11 eksikle giden Beşiktaş'ta beş oyuncu daha sakatlık geçirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'de Altay'a konuk olduğu mücadeleye Alex Teixeira, Georges Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Mehmet Topal, Weliton, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Michy Batshuayi, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Francisco Montero'dan yoksun çıkmıştı.

Maçın 30. dakikasında sakatlanan Miralem Pjanic'in kenara gelmesiyle bir darbe daha alan siyah beyazlılarda kötü haberler bununla da sınırlı kalmadı. Sakatlar listesine Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan ve Atiba Hutchinson da eklendi.

Sergen Yalçın, Altay yenilgisi sonrasında Pjanic'in Ajax maçında oynamasını beklemediğini açıklamıştı. Son alınan bilgilere göre; Atiba ve Oğuzhan'ın da Ajax maçında kadroda yer alması zor görünüyor. Salih'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Montero'nun PCR testi pozitif çıktı

Beşiktaş'tan Atiba, Pjanic, Kenan Karaman ve Montero'nun durumlarına dair resmi açıklama geldi. Montero'nun covid testinin pozitif çıktığı bilgisinin yanında, Kenan Karaman’ın sol el parmağında kırık tespit edildiği belirtildi.

🚨 Beşiktaş'tan dört oyuncunun sağlık durumları hakkında bilgilendirme geldi.



🚑 Atiba Hutchinson ve Miralem Pjanic: Arka adalede gerilme ve ödem

🚑 Kenan Karaman: El parmağında kırık

🦠 Francisco Montero: Covid-19 PCR testi pozitif pic.twitter.com/lSzf4J88qh — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 25, 2021

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic’e Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson’a ise Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmıştır. Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde, Atiba ile Pjanic’in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."



"Altay müsabakasında sol el ikinci parmağında yaralanma gerçekleşen futbolcumuz Kenan Karaman’ın yapılan kontroller neticesinde parmağında kırık (2. Proksimal falanks) tespit edilmiştir."



"Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



"Öte yandan, Altay müsabakası öncesi Futbol Takımımıza uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul’a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmıştır. Montero’nun izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

Ajax maçında hangi oyuncular yok? Beşiktaş'ın Ajax maçındaki eksik listesi

Alex Teixeira: Var

Kenan Karaman: Var

Ghezzal: Oynayabilir

Pjanic: Yok

Salih: MR'dan sonra belli olacak

Atiba: Düşük ihtimal

Oğuzhan: Düşük ihtimal

Batshuayi: Yüksek ihtimal

Larin: Yüksek ihtimal

Necip: Yüksek ihtimal

Vida: Yok

Montero: Yok

Welinton: Yok

N'Koudou: Yok

Mehmet Topal: Yok

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