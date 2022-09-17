Beşiktaş-İstanbulspor maçında 3 puan çıkmadı: Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonlandı

NELER OLDU? Beşiktaş, Süper Lig’in 7. Haftasında İstanbulspor’a konuk oldu. 2-2 beraberlikle biten karşılaşmada 8. Dakikada Nkoudou, Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. 26. Dakikada ise İstanbulspor'da Emir Kaan karşılık vererek skoru 1-1 yaptı. Weghorst 39. Dakikada gol atarak Beşiktaş adına üstünlüğü sağladı. Weghorst, Siyah-Beyazlı formasıyla çıktığı 7 maçta 7 gole de katkı sağlamış oldu; 3 gol 4 asist kaydetti. Karşılaşmada ilk yarı 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sonlandı. İstanbulspor, 86. dakikada Ali Yaşar'ın etkileyici frikik golüyle skoru 2-2'ye getirerek eşitledi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
BÜYÜK RESİM: Geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında kırmızı kart gören Valerien Ismael yerine bugün kulübede Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray vardı. Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ise İstanbulspor maçında ilk 11’de başladı. Bugün sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, beraberliğin ardından 14 puana ulaştı ve 3. sırada yer aldı. İstanbulspor ise 5 puanla 15.sıraya yükseldi.
Beşiktaş, milli aranın ardından Fenerbahçe’yi konuk edecek. İstanbulspor ise 8. Haftada Karagümrük ile karşılaşacak.
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? OPTA'nın verilerine göre, bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım olan Beşiktaş, bu süreçte çektiği 25 isabetli şutun 12’sini gole çevirdi.
İstanbulspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı son yedi Süper Lig maçının beşini kaybetmişti. Son karşılaşmada ise Beşiktaş ile sahasında 1-1 beraber kalmıştı.
Bugün 8. Dakikada gol atan Nkoudou, Nisan 2019’da Sivasspor karşısında Burak Yılmaz’dan bu yana Süper Lig’de frikik golü atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.
İstanbulspor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçını da kazanamayan Beşiktaş, üç kez berabere kaldı ve bu deplasmandaki en uzun galibiyet hasretini tekrarladı.
SOSYAL MEDYA NE DEDİ?
Beşiktaş, kabul edilmeyecek seviyede kötü futbol oynadı. Kaleci sorunu gerçek ama oyun refleks problemi; geri kalan tüm sıkıntıları daha da büyütüyor. Oyun matematiğinde birkaç şablon daha görmek gerekiyor. Deneniyorsa da uygulanamıyor. Çözülmesi gereken denklemler fazlalaştı. pic.twitter.com/tjCRhlSmnt— erbatur ergenekon (@erbature) September 17, 2022
Masuaku West Ham'da ağırlıklı olarak 3lü sistemlerin kanat beki olarak fark yaratmıştı; daha çok oyunu genişleten bir roldeydi. Tanımak için izlediğim maçlarda Beşiktaş'taki kadar içeri girdiğini görmemiştim. N'Koudou ile uyumunu artıran bir icat/oyuncu gelişimi galiba.— Bülent Kalafat (@b_kalafat) September 17, 2022
Weghorst önce Gedson'u ardından Masuaku'yu tebriğe koştu golüne sevinmek yerine.— Sinan Yılmaz (@sinan_yilmazz) September 17, 2022
Asistin değerini bilen adam, takım oyununun mayası olur.
Masuaku'nun içinden çıkan sahte bek canavarını şaşkınlıkla izliyorum. Önünde Nkoudou varken tam da ihtiyaç olan katkıyı veriyor, ama bugüne kadar gösterdiklerinin tamamen dışında bir şekilde.— Onur Özgen (@ozgenonur) September 17, 2022
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Mario Gomez'i özleyen kaldı mı? 😅 pic.twitter.com/9jDHd8d0Og— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) September 17, 2022