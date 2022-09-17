Beşiktaş-İstanbulspor maçında 3 puan çıkmadı: Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonlandı

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş-İstanbulspor karşılaşması 2-2 beraberlikle sonlandı. Her iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

NELER OLDU? Beşiktaş, Süper Lig’in 7. Haftasında İstanbulspor’a konuk oldu. 2-2 beraberlikle biten karşılaşmada 8. Dakikada Nkoudou, Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. 26. Dakikada ise İstanbulspor'da Emir Kaan karşılık vererek skoru 1-1 yaptı. Weghorst 39. Dakikada gol atarak Beşiktaş adına üstünlüğü sağladı. Weghorst, Siyah-Beyazlı formasıyla çıktığı 7 maçta 7 gole de katkı sağlamış oldu; 3 gol 4 asist kaydetti. Karşılaşmada ilk yarı 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sonlandı. İstanbulspor, 86. dakikada Ali Yaşar'ın etkileyici frikik golüyle skoru 2-2'ye getirerek eşitledi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

AA

BÜYÜK RESİM: Geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında kırmızı kart gören Valerien Ismael yerine bugün kulübede Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray vardı. Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ise İstanbulspor maçında ilk 11’de başladı. Bugün sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, beraberliğin ardından 14 puana ulaştı ve 3. sırada yer aldı. İstanbulspor ise 5 puanla 15.sıraya yükseldi.

Beşiktaş, milli aranın ardından Fenerbahçe’yi konuk edecek. İstanbulspor ise 8. Haftada Karagümrük ile karşılaşacak.

AA

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? OPTA'nın verilerine göre, bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım olan Beşiktaş, bu süreçte çektiği 25 isabetli şutun 12’sini gole çevirdi.

İstanbulspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı son yedi Süper Lig maçının beşini kaybetmişti. Son karşılaşmada ise Beşiktaş ile sahasında 1-1 beraber kalmıştı.

Bugün 8. Dakikada gol atan Nkoudou, Nisan 2019’da Sivasspor karşısında Burak Yılmaz’dan bu yana Süper Lig’de frikik golü atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

İstanbulspor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçını da kazanamayan Beşiktaş, üç kez berabere kaldı ve bu deplasmandaki en uzun galibiyet hasretini tekrarladı.

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