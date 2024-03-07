Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisinin ardından isyan etti.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbi maçına bazı protestolar gündem oldu.

Galatasaray'ın 1-0 kazandığı mücadelede 80. dakikada Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil olan Vincent Aboubakar, tribünler tarafından ıslıklandı.

Kamerunlu golcünün karşılaşmanın ardından bu duruma serzenişte bulunduğu iddia edildi.

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Vincent Aboubakar ne söyledi?

Fanatik'te yer alan habere göre Vincent Aboubakar, mücadelenin ardından Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile görüştü.

Tecrübeli golcünün, "Bir yanlış anlama yüzünden kadro dışı kaldım. Tribünlerden destek beklerken tepki görmeyi hak etmiyorum. İstenmediğim yerde kalmayacağım" sözlerini kullandığı iddia edildi.

Samet Aybaba: "Sahaya odaklan"

Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın ise Vincent Aboubakar'a sahadaki performansıyla cevap vermesi gerektiğini söyleyerek moral verdiği bildirildi.

Kamerunlu futbolcu bu sezon 25 resmî maçta 11 gol kaydetti.