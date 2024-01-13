Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın eski yıldızı Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etti.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, sergilediği harika performans ile parmak ısırtmaya devam ediyor.

Fernando Santos yönetiminde Fatih Karagümrük ile oynanan ilk maça da ilk 11'de başlayan Kılıçsoy, karşılaşmanın açılış golünü kaydetmeyi başardı.

Semih Kılıçsoy harika bitirdi

62. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası içi sağ çaprazında önünde bulan 18 yaşındaki forvet, sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu yakın köşeden ağlarla buluşturdu.

Haberin devamı aşağıda

65. dakikada Milot Rashica güzel bir plase golüyle skoru 2-0'a getirirken, 90+2'de Gedson Fernandes farkı üçe çıkardı ve karşılaşma 3-0 sona erdi.

Böylelikle Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos'un ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etti

Fatih Karagümrük ağlarını havalandıran Semih Kılıçsoy, aynı zamanda bu gol ile önemli bir başarı elde etti.

Opta verilerine göre; Süper Lig'deki son dört maçında da gol atan Semih Kılıçsoy, 2007/08'den bu yana Burak Yılmaz'ın (6 maç; Mart-Nisan 2019) ardından Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla dört maçlık seri yakalayan ikinci Türk oyuncu oldu.