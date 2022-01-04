Beşiktaş’ın yıldızı Pjanic’ten Morata ve de Ligt’e uyarı: “Juventus’tan ayrılmayın!”

Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic, Alvaro Morata ve Matthijs de Ligt'in Juventus'tan ayrılmadan önce iki kez düşünmesi gerektiğine inanıyor ancak 'bazen oyuncuların yeni motivasyonlara ihtiyacı olduğunu' düşünüyor.

Pjanic, 2020 yazında Arthur ile takas anlaşmasında Barcelona'ya katılmak için Juventus'tan ayrıldı.

Ancak, Nou Camp'taki ilk sezonunda Ronald Koeman ile anlaşamadı ve geçen yaz kiralık olarak Beşiktaş'a katıldı.

Eski takım arkadaşları Morata ve De Ligt, onun izinden gidebilir ve gelecekte Barcelona'ya transfer olabilir.

Morata Katalanlarla görüşüyor ve Ocak ayında Juve'den ayrılmak için bastırıyor.

De Ligt, Barcelona'nın uzun süredir hedefi ve menajeri Mino Raiola geçtiğimiz günlerde Hollandalı'nın sezon sonunda Allianz Stadyumu'ndan çıkmak üzere olabileceğini öne sürdü.

Ne dedi?

Bosnalı yıldız, Football Italia'da yer alan habere göre eski takım arkadaşlarına bazı önerilerde bulunuyor.

"Morata şu ana kadar harika bir kariyere sahip. Chelsea, Atletico Madrid ve Juventus gibi büyük kulüplerde oynadı. Bazen oyuncuların motivasyona ihtiyacı olur ama kendimi iyi hissettiğim bir kulüpten ayrılmadan önce iki kez düşünürüm” dedi.

"Morata ne yapacağını biliyor. Barcelona, kulübü gerçekten iyi tanıyan bir teknik direktör olan Xavi'yi getirdi, detayları bilmiyorum ama Morata'nın Juventus'ta mutlu olduğunu hep duydum. Barcelona aradığında bile her zaman düşünmen gerek.

Pjanic, "De Ligt'in Juventus ile olan sözleşmesinde üç yıl kaldı, ancak Barcelona'nın ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyorum" diye devam etti Pjanic.

Juventus'a katılarak Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini ile çalışmaya karar vererek harika bir seçim yaptı. Juventus'ta mutluysanız ayrılmamak daha iyi. Ayrılmak için motivasyona sahip olup olmayacağını göreceğiz."

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