Beşiktaş'ın yeni yıldızı Dele Alli, Sivasspor maçında oynayacak mı?

Siyah-beyazlıların yeni transferi, Süper Lig'in 4. haftasında sahada olacak mı?

Beşiktaş uzun süredir gündeminde olan Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı ve İngiliz oyuncuyu yıl sonuna kadar Everton'dan kiraladı.

Siyah-beyazlılar ile tüm şartlarda anlaşıp imzaları atan 26 yaşındaki oyuncu, 2022/23 sezonunda Beşiktaş formasıyla eski formunu yakalamaya çalışacak.

Peki Dele Alli, Beşiktaş ile ilk maçına ne zaman çıkacak? Sivasspor maçında olacak mı? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Dele Alli, Sivasspor maçında olacak mı?

Süper Lig'in ilk 3 haftasından 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak 7 puan toplayan Beşiktaş, 4. haftada Sivasspor'u konuk edecek.

Beşiktaş ile antrenmanlara başlayan Dele Alli'nin Sivasspor maçında sahada olması bekleniyor. Ancak Valerien Ismael'in Dele Alli'ye ilk 11'de yer verip vermeyeceği henüz net değil.

Siyah-beyazlıların teknik patronu, İngiliz on numaraya ilk 11'de yer vermese dahi karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuncuyu sahaya sürebilir.

Dele Alli ne söyledi?

Dele Alli ise kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Pazartesi günü, Sivasspor maçında yer alacağının sinyalini verdi.

Paylaşımında, "Pazartesi akşamı tüm taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" diyen Dele Alli'nin mücadeleye ilk 11'de başlayacağı iddia ediliyor.