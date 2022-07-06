Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst hakkında bilinmeyenler: Ailesinin 130 benzin istasyonu var

Weghorst, futbolda bir kariyer yapmasaydı eğer muhtemelen dart oyununda ilerleyebilirdi.

Beşiktaş'ın günlerdir beklediği santraforu Hollandalı Wout Weghorst, İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza attı.

Wout Weghorst, uzun boyuyla birlikte pivot santrafor özellikleri ile biliniyor. Hollandalı santrafor özellikle Almanya'da gösterdiği performansla kariyerinde büyük bir adım atmıştı.

Ancak tüm bu bilgiler saha içinden... Saha dışında ise Wout Weghorst hakkında bilmemiz gerekenleri ise Wolfsburg'da oynadığı dönemde Bundesliga resmi sitesi paylaşmış.

Ne biliyoruz?

Genellikle futbolcular, fakir, dar gelirli ailelere sahip olurken Weghorst'un ailesi ise oldukça varlıklı...

Hollanda'nın kuzeydoğusunda 130 benzin istasyonuna sahip olan Wout Weghorst'un ailesi, geçim sıkıntısı geçmeyi bırakın gayet zengin bir yaşam sürüyor.

Öte yandan Weghorst, sadece futbolda yetenekli değil aynı zamanda dart oyununda iddialı görünüyor.

Bir keresinde üç kez dünya şampiyonu olan Michael van Gerwen'i 140 puanla yenmiş. Weghorst, futbolda bir kariyer yapmasaydı eğer muhtemelen dart oyununda ilerleyebilirdi. Ayrıca zengin ailesiyle birlikte benzin istasyonlarını işletebilirdi.

İlk röportajını verdi

29 yaşındaki santrafor ilk röportajında neden Beşiktaş'ı tercih ettiğini ve hangi forma numarasını kullanacağını açıkladı.

"Biraz zaman aldı, ama buna değdi. Şu an her şey çok güzel gidiyor."

"Taraftarların transfer sürecinde bana gösterdiği ilgi kararımda etkili oldu. Bana sürekli mesajlar gönderdiler. Hatta Hollanda'daki evime formalar, atkılar geldi. Burada istendiğimi bana hissettirdiler."

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