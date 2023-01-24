Kamerunlu yıldız, birçok takımla görüştüğünü söylerken gönlündeki takıma geldiğini vurguladı.

Yeniden Süper Lig'in yolunu tutan Aboubakar, transfer sürecine ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Kamerunlu yıldız, birçok takımın kendisini istediğini belirtirken yeniden bildiği takım olan Beşiktaş'a döndüğünü ve siyah-beyazlı ekibin kendisine aile hissiyatı verdiğini açıkladı.

Aboubakar, transfer konusunda menajerinin Fenerbahçe ile de görüştüğünü itiraf etti.

Ne söylendi?

Vincent Aboubakar, gazetecilere şu açıklamaları yaptı: "Premier Lig'den teklifler vardı fakat Beşiktaş'ı biliyorum, başarılı olacağım, katkı yapacağım için geldim.

"Buradan ayrılırken, bir gün geri dönebilecek şekilde ayrılmıştım. Burayı tanımak ve ailem gibi hissetmek...

"Bu aile hissiyatı çok önemli bir şey benim için.

Getty Images.

"Beşiktaş'ta bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım. Neler yapacağımı göreceksiniz.

"Beşiktaş'a dönmek benim için mutluluk verici. Burası bir aile benim için. Eski mutlulukları yeniden yaşamak ve takıma katkı sağlamak için hazırım.

"Fenerbahçe menajerimle görüştü. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe, Galatasaray ya da Başakşehir'e gitmem.

"Bu hainlik olur. O takımlara saygım var, ama bu benim için söz konusu olamaz!

"Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım.

"Ayrıca Necip Uysal'ı çok özledim, benim için çok önemli biri."

Aboubakar böylece, kendisi için "İsteseydik, alırdık" diyen Fenerbahçe'ye de cevap vermiş oldu.