Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli: "Valerien Ismael, Jose Mourinho'ya benziyor"

Siyah-beyazlıların yeni transferi, Valerien Ismael'i motivasyon konusunda eski patronuna benzetti.

Kariyerinde düşüş yaşayan oyuncu, yeni bir meydan okumaya başladı

Dele Alli ve Beşiktaş'ı Fenerbahçe derbisi bekliyor

İngiliz oyuncu, Valerien Ismael'i Jose Mourinho'ya benzetti

NE OLDU? Kariyerindeki ateşli günler geride kalan Dele Alli, Tottenham'daki son dönemlerinde ve Everton formasıyla performansında ciddi düşüş yaşadı. On numara, Süper Lig'de eski günlerine dönerek ateşi yeniden alevlendirmek istiyor. Beşiktaş antrenmanı öncesi basın toplantısında konuşan Dele Alli, Valerien Ismael'i Tottenham'daki patronu Jose Mourinho'ya benzetti ve İngiltere formasına geri dönmek istediğini söyledi.

DELE ALLI NE SÖYLEDİ? "Beşiktaş'ın kendisi için harika bir fırsat" olduğunu söyleyen Dele Alli, "Herkes milli takımda ülkesi için oynamak ister. İngiltere Milli Takımı'na geri dönmeyi elbette istiyorum." dedi. Ayrıca İngiliz oyuncu şunları söyledi: "Valerien Ismael, motivasyon konusunda Jose Mourinho ile benzerlik gösteren bir teknik direktör. Oyuna olan tutkusu, benden istedikleri gayet net. Benim beklentilerimi konuştuğumuzda ortak noktalarımız çok vardı."

"Gol atmayı ve gollerden sonra farklı şekilde sevinmeyi seviyorum. Beşiktaş'ta farklı bir gol sevincim olabilir."

DELE ALLI'Yİ NE BEKLİYOR? Süper Lig'deki son iki maçından galibiyet çıkaramayan siyah-beyazlılar, milli arada toparlanarak ayağa kalkmayı umuyor. Beşiktaş ile Dele Alli, 2 Ekim'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Valerien Ismael'in öğrencileri, Jorge Jesus'un takımına karşı zorlu bir sınav verecek.

Daha fazlası