Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Portekizli yıldız, uzun süredir bu anı beklediğinin altını çizdi.

Beşiktaş'ın Benfica'dan yeni transferi Gedson Fernandes, bir an önce taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Kartal, Portekizli yıldızı kadrosuna kattığını perşembe günü akşam saatlerinde resmen açıkladı.

Fernandes, transferin ardından verdiği ilk demeçte Beşiktaş'ta anın tadını çıkaracağını ve şu anda uzak geleceğe yönelik düşünmek istemediğini söyledi.

Gedson Fernandes ne dedi?

Kulüp televizyonuna konuşan yıldız futbolcu, transferi ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun zamandır buraya gelmek istiyordum ve buradayım. Buradaki her anımın keyfini çıkarmak istiyorum. Takımımıza yardımcı olmak, taraftarlarımızı mutlu etmek için buradayım.

"Taraftarları göreceğim için çok heyecanlıyım. Umarım her zaman olduğu gibi takımımızı desteklemeye devam ederler.

"Antrenmanlara ve maçlara bir an önce başlayıp onları tribünde bizi desteklerken göreceğim için oldukça heyecanlıyım."

🚨 RESMÎ: Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini duyurdu.pic.twitter.com/sUFzSQbakE — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 23, 2022

Portekizli yıldız, geleceği hakkında sorulan soruyu, "Bunun hakkında net bir şey söyleyemem. Buradaki her bir anın keyfini çıkarmak istiyorum.

"Bu nedenle çok ileriye bakmak istemiyorum. Burada kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum" diyerek yanıtladı.

Portekizli yıldız ayrıca Türkçe öğrenmek istediğini ve bunun kendisi için önemli olduğunu söyledi.