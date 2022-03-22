Teknik direktör arayışına devam eden Beşiktaş’ta Valerien İsmail ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı öne sürüldü.

46 yaşındaki teknik direktörün kısa süre içerisinde İstanbul’a gelip siyah-beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Akıllarda ise Valerien İsmail’in Trabzonspor maçında göreve başlayıp başlayamayacağı var.

Beşiktaş, millî aranın ardından 3 Nisan’da lider Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Şayet 46 yaşındaki hoca o maçtan önce imzayı atarsa Beşiktaş’ın başındaki ilk maçına çıkmış olacak.

Valerien İsmael kimdir?

Futbolculuk yıllarında Fransa, İngiltere ve Almanya liglerinde top koşturan Ismael; Strasbourg, Crystal Palace, Lens, Werder Bremen, Bayern Münih ve Hannover formalarını giydi.

2009'da aktif futbolculuk yaşamını noktalayan Ismael, hiç vakit kaybetmeden Hannover kulübünde teknik ekibe geçiş yaptı.

2011 yılında Hannover'in rezerv takımını çalıştırmaya başlayan Ismael, daha sonra bir sezon da Wolfsburg'un rezerv takımını yönetti.

2014'de A takım düzeyindeki ilk tecrübesi için Nürnberg'in başına geçen Ismael'in buradaki macerası kısa sürdü. Wolfsburg'a dönen Fransız çalıştırıcı, 2016'da geçici olarak A takımı devraldı ve ardından kulüple uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Ancak Ismael'in Wolfsburg macerası da toplam 17 maç sürdü. 2018'de Yunan ekibi Apollon Smyrnis ile anlaşan Ismael, takımın başında bir maça çıktıktan sonra kulüp başkanıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kulüpten ayrıldı.

2019'da LASK Linz'de hem teknik direktör, hem sportif direktör olarak göreve getirilen Ismael, Avrupa kupalarında kulüp tarihine geçen başarıların mimarı oldu. Şampiyonlar Ligi elemelerinde Basel'i eleyerek büyük sürpriz yapan LASK, Club Brugge engeline takılınca yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele eden Avusturya ekibi; Sporting Lisbon, PSV Eindhoven ve Rosenborg'la birlikte yer aldığı grubu lider bitirdi. Son 32 turunda Alkmaar'ı eleyen LASK, bir sonraki turda Manchester United'a elenerek kupaya veda etti.

Bir sonraki sezon Barnsley'nin başına geçen Ismael, takımı Championship'te beşinci sıraya taşıdı. Ancak playoff yarı finalinde Swansea'ye elenerek Premier Lig şansını kaçırdılar.

Ismael yeni sezonda Championship'e düşen West Bromwich Albion'ın başına geçti, fakat alınan başarısız sonuçlar nedeniyle şubat ayında görevine son verildi.

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