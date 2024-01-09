Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'tan Ronaldo ve transfer açıklaması...

Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos, imza töreninde çok önemli açıklamalarda bulunurken Cristiano Ronaldo'yla ilgili de konuştu.

Portekizli teknik direktör, Siyah-Beyazlı ekibin transfer politikası hakkında da detaylar verdi.

Ne söylendi?

"Türkiye'de iki kez rakip olarak bulundum. Bir kere İstanbul'da bir kez Ankara'da. İstanbul çok güzel bir şehir. Birkaç kez ailemle tatile de geldim. Birlik içerisinde çalışarak takım halinde sahada mücadele edebilmek önemli. Samet Aybaba ile telefonda birkaç kez konuştuk. Kendisiyle birlikte çalışacağız. Takım olarak çok iyi bir durumda değiliz ama hep beraber Beşiktaş'ın başarısı için çalışacağız.

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"Beşiktaşlı taraftarlara bu yolda ihtiyacımız var. Herkes bu hikayede çok önemli. Şu an sakin olmamız, gerçekçi olmamız ve kadromuzu gözden geçirmemiz lazım. Birlikte analiz edeceğiz. Kalite çok önemli, çok önemli bir detay. Kalite, tutku, karakter ve sahada kulübü iyi temsil yeteneği gerek. Bunu göstermeleri gerekiyor. İyi bir oyuncu grubumuz var."

Transfer açıklaması

"Bütün oyuncularla konuşacağız. Ben, duyduklarımla ilgili karar almam, gördüklerimden sonra karar alırım. Önemli olan, önce bazı şeyleri gözlemlemek. Kulübe saygısı ve sevgisi olanlara kapımız açık. Kimse bu takımdan uzaklaştırılmış değil. Biz, hepsiyle konuşacağız. Umarım her oyuncu, burada kalmak ister. Büyük isimler değil, büyük karakterler transfer etmek zorundayız. Buraya kimse tatile gelemez. Benim buraya getirdiğim oyuncular çalışmaya gelmek zorunda. İsimler, oyuncular önemli ama karakter de önemli. Tabii bu gelecek isimler, Beşiktaş seviyesinde olmalı. Karakter anlamında özellikle çok iyi oyuncularla anlaşmaya çalışacağız."

Fernando Santos'tan Ronaldo sözleri!

Portekizli teknik direktör, Dünya Kupası'nda Ronaldo'yu neden yedek bıraktığı hakkında sorulan soruya ise şu şekilde son noktayı koydu:

"Taktiksel ve teknik bir karardı. Başka bir durum yoktu. Benim için stratejik kararlar her zaman en önemli unsurdur. Bu kararları almak zorundaydım ve doğru bir şekilde aldım. Eğer elenmeseydik bu konu çok fazla konuşulmayacaktı ve bu kadar sıkıntı olmayacaktı.

"Kupadan elendiğimiz için Ronaldo'nun neden oynamadığı daha fazla tartışıldı ve konuşuldu."