Siyah-beyazlıların yeni transferi, Mario Gomez benzetmelerini eleştirirken Türkiye'de gol krallığına göz koyuyor.

Wout Weghorst, Mario Gomez'e saygı duyduğunu söylüyor ancak kendi özellikleriyle ön plana çıkmak istediğini vurguluyor.

Siyah-beyazlılar uzun süredir temasta oldukları Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı ve imzayı atan oyuncu takımın Avusturya kampına katıldı.

Weghorst fiziksel özellikleri ve oyun tarzı nedeniyle sık sık Mario Gomez ile kıyaslanıyordu ancak bu durum pek hoşuna gitmemiş gibi görünüyor.

Wout Weghorst ne söyledi?

Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Weghorst, eski Alman golcü ile kıyaslanması hakkında şunları söyledi:

"Mario Gomez çok büyük bir oyuncu. Gomez'e saygı duyuyorum ancak başka bir oyuncu ile kıyaslanmayı pek sevmem."

"Ben Weghorst olarak kendi özelliklerimle varolmak istiyorum ve burada en az onun kadar başarılı olmak istiyorum."

"Bir forvet oyuncusu olarak en büyük görevim maksimum sayıda gol atmak. Almanya'da gol kralı olmak isterdim ama rakiplerim Lewandowski ve Haaland'dı. Onların arkasından gelmeyi de bir başarı sayıyorum kendim için."

"Türkiye'de de gol krallığına oynamak istiyorum. Coşkulu taraftarlarımız karşısında harika bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum."

"Hedeflerim var. Şampiyon olmak ve kupalar kazanmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg ile gol atamadım."

"Kısa vadedeki hedeflerimden biri Devler Ligi'nde goller atmak. Gelecek ne getirir bilemem, Beşiktaş'a odaklandım."

Başka ne söylendi?

Siyah-beyazlıların yeni transferi, "Beşiktaş'ı neden tercih ettiği" hakkındaki soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Şampiyonlar Ligi'nde oynayan kulüplerden teklif vardı. Beşiktaş'ı seçmemdeki en büyük faktör elbette taraftarın bana olan ilgisi."

"Akrabalarıma kadar ulaştılar. Evime hediyeler geldi. Taraftarın bu ilgisi ve sevgisine sahada karşılık vermek istiyorum."

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