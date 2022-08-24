Genç futbolcu, ortaya koyduğu performansla kısa sürede kalitesini gösterdi.

Beşiktaş transfer çalışmalarını hızla sürdürürken gündemine stoper transferini de ekledi.

Siyah-beyazlı ekip, savunmasını güçlendirmek için İsveç'te forma giyen Isak Hien'i gözüne kestirdi.

Oyuncunun transferi konusunda kulübü Djurgardens ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı haberleri dolaşırken GOAL Türkiye, Isak Hien'in kim olduğu hakkında bilgi veriyor.

Beşiktaş'ın transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Isak Hien kimdir, kaç yaşında...

İşte, Isak Hien hakkında merak edilen tüm bilgiler burada!

Isak Hien kimdir, kaç yaşında?

Isak Malcolm Kwaku Hien 13 Ocak 1999 yılında İsveç'in Stokholm kentinde doğdu.

Gana asıllı olan İsveçli oyuncu kariyerine hücum bölgesinde başlamasına rağmen, 21 yaşında stoper olarak görev aldı.

23 yaşındaki futbolcu Isak Hien, başta stoper olmak üzere ön libero pozisyonunda da oynama özelliğine sahip...

Kariyerine İsveç'in Vasalund takımında başlayan Hein, 1 Ocak 2021'de ülkenin bir diğer takımı Djurgarden'e transfer oldu.

İsveç'te kariyeri boyunca 105 maça çıkan Hein, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.

Isak Hien, Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan İsveçli futbolcu, geçtiğimiz sezon Djurgardens ile 27 maçta görev yaptı.

23 yaşındaki stoper, performansıyla beğeni topladı ve 3 de gol katkısında bulundu.

Beşiktaş, bu transferin gerçekleşmesi durumunda İsveç ekibine 3.1 milyon Euro ödeyecek.

Siyah-beyazlı ekip, bu bedeli 4 taksit halinde verme hakkına da sahip olacak ve böylece, yıllık 900 bin Euro'dan 4 senelik anlaşma imzalayacak.

Siyah-beyazlı ekip, 23 yaşındaki oyuncuyu 24 Ağustos çarşamba günü İstanbul'a getirmeyi amaçlıyor.

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