Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Weghorst, Galler-Hollanda maçında son dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıdı

Weghorst, attığı golün yanı sıra etkili de bir perfomans ortaya koydu.

Avrupa'da kulüp futbolu sona ererken milli takımlar Uluslar Ligi aracılığıyla maçlara çıkmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda Uluslar Ligi A Ligi 4. grupta Hollanda, Galler'e konuk oldu.

Portakallar 50. dakikada Koopmeiners ile öne geçerken ev sahibi 90+2'de beraberliği yakaladı.

Tam bu noktada maç bitti derken sahneye Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Burnley'nin forvet oyuncusu Wout Weghorst çıktı.

Hollandalı forvet, 90+4'te sol kenardan gelen ortaya düzgün bir uçan kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve takımını galibiyete taşıdı.

Golün ardından Wout Weghorst'un yaptığı pençe sevinci ise dikkatlerden kaçmadı.

Bu sonuçla birlikte Hollanda 2 maçta 6 puana ulaşırken Galler 0 puanda kaldı.

Etkili oynadı

Weghorst, attığı golün yanı sıra etkili de bir perfomans ortaya koydu.

29 yaşındaki forvet, 90 dakika sahada kalırken 31 kez topla buluştu ve yüzde 85 pas isabet oranıyla maçı noktaladı.

Burnley oyuncusu aynı zamanda takım arkadaşlarına iki kez net gol pozisyonu yaratırken bir kez isabetli uzun top attı.

Türkiye iddialarını doğruladı

Voetbal international'a konuşan golcü futbolcu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Championship'te oynamayacağım konusunda Burnley ile daha önceden anlaşmıştık.

“Ancak, kulüp kısa sürede Premier Lig'e dönmek istediği için beni takımda tutmak istiyor."

Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nda oynamak istediğini söyleyen 29 yaşındaki golcü, "Gelecek sezonki Dünya Kupası'nda yer alabilmem için göz önünde olmam ve yüksek performans gösterebilmem önemli" dedi.

Weghorst, transferi hakkında ise şöyle konuştu: "Medyada çıkan her habere inanmamalısınız, ama Türkiye, İngiltere ve Almanya'dan ilgi olduğu doğru.

“Öncelikle milli takıma odaklanacağım, daha sonra Burnley ile karar vereceğiz.”

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