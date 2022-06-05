Hollandalı futbolcu, yaptığı açıklamayla yeni maceralara açık olduğunun mesajını verdi.

Burnley forveti Wout Weghorst, yaptığı açıklamada Türk kulüplerinin kendisine ilgi gösterdiğini doğruladı.

Beşiktaş'ın forvet adaylarından birisi olan Hollandalı golcü, geleceği hakkında ilk kez bu kadar net konuştu.

Burnley’in kendisini takımda tutmak istediğini söyleyen Weghorst, Championship’te oynamak istemediğini vurguluyor.

Hollandalı oyuncu, özellikle milli takımda oynama isteğine değinirken yüksek bir performans göstermesi gerektiğinin de farkında.

Weghorst, Türkiye’den kendisine karşı bir ilgi olduğunu da gizlemiyor.

Ne söylendi?

Voetbal international'a konuşan golcü futbolcu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Championship'te oynamayacağım konusunda Burnley ile daha önceden anlaşmıştık.

“Ancak, kulüp kısa sürede Premier Lig'e dönmek istediği için beni takımda tutmak istiyor."

Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nda oynamak istediğini söyleyen 29 yaşındaki golcü, "Gelecek sezonki Dünya Kupası'nda yer alabilmem için göz önünde olmam ve yüksek performans gösterebilmem önemli" dedi.

Weghorst, transferi hakkında ise şöyle konuştu: "Medyada çıkan her habere inanmamalısınız, ama Türkiye, İngiltere ve Almanya'dan ilgi olduğu doğru.

“Öncelikle milli takıma odaklanacağım, daha sonra Burnley ile karar vereceğiz.”

2022 senesinin ocak ayında, Alman ekibi Wolfsburg'dan Burnley’e transfer olan olan Wout Weghorst, Premier Lig'de 20 karşılaşmada görev aldı.

Hollandalı golcü, 2 gol atarken takımına 3 asistlik katkı sağladı.

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