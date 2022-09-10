Beşiktaş'ın Southampton'dan kiraladığı Nathan Redmond'ın satın alma opsiyonu var mı? Opsiyon ücreti ne kadar?

İngiliz basını Beşiktaş'ın yeni transferinin satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğunu öne sürdü.

Beşiktaş'ın transferin son günlerinde Southampton'dan kiraladığı İngiliz hücum oyuncusu Nathan Redmond, henüz sahaya bile çıkmadan siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırırken, 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun olup olmadığı da büyük bir merak konusu. Beşiktaş cephesi konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, İngiliz basını bu transferin 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla gerçekleştiğini öne sürdü.

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 27 Premier Lig karşılaşmasında boy gösteren Redmond, bu karşılaşmalara bir gol ve beş asist sığdırmıştı. Southampton'a 2016 yazında Norwich City'den 13.5 milyon euro karşılığında transfer olan Redmond, kariyeri boyunca Premier Lig'de çıktığı 264 karşılaşmalara rakip fileleri 27 kez sarsmayı başarmıştı.

Beşiktaş'ın bu sezon Arthur Masuaku, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Romain Saiss'in ardından Premier Lig'den yaptığı beşinci transfer olan Redmond, kariyerinde bir kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını da giymişti. Redmond, 2017'de İngiltere'nin Almanya'ya 1-0 mağlup olduğu hazırlık maçının 66. dakikasında Adam Lallana'nın yerine oyuna dahil olmuştu.

