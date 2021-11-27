Beşiktaş'ın sol diz çapraz bağı kopan kalecisi Mert Günok sezonu kapattı

Beşiktaş'ın Süper Lig'de 4-0 mağlup olduğu Giresunspor karşılaşmasında siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Mert Günok'tan kötü haber geldi. Giresunspor'un dördüncü golü öncesinde sakatlanan Mert'in sol diz çapraz bağının koptuğu açıklandı.

Kısa bir süre içerisinde ameliyat olması beklenen Mert sahalardan altı ay uzak kalacak.

Sezon başında Başakşehir'den transfer olduğu Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile forma rekabetine giren 32 yaşındaki deneyimli kaleci, Beşiktaş'ın kalesini ligde dört maçta korumuştu. Ligde Beşiktaş forması giydiği dört maçta kalesinde 11 gol gören Mert, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2-1'lik Ajax yenilgisinde de kalede yer almıştı.

Üç şampiyonluk yaşadı

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve sarı-lacivertli takımın 2010-2011 ile 2013-2014 sezonunda elde ettiği son iki şampiyonlukta pay sahibi olan Mert, Başakşehir'in tarihindeki ilk şampiyonlukta da kaleyi koruyan isim olmuştu. Başakşehir'de Volkan Babacan'dan formayı alan tecrübeli kaleci, milli takıma dek yükselmişti.

Türkiye'nin EURO 2020 vizesi almasında çok önemli bir rol oynayan Mert özellikle Fransa karşısında sergilediği performansla Türkiye'nin her iki karşılaşmada da yenilmemesinde kilit rol oynamıştı. Şenol Güneş'in Başakşehir'de oynamadığı dönemlerde de milli takım kadrosuna davet etmekten vazgeçmediği Mert'in gelecek yaz yeniden takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

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