Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki penaltı bereketi
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Ajax karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenik ayrılarak gruptaki beşinci maçında da puanla tanışamadı.
Siyah beyazlıların sayısını ilk yarıda penaltıdan Rachid Ghezzal kaydederken, devre arasında oyuna giren Sebastien Haller, attığı iki golle Hollanda ekibine galibiyeti getirdi.
Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde toplam 46 golü bulunan Beşiktaş, bu gollerin sekizini penaltı noktasından attı.
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%17'lik (8/46) bu oran, Beşiktaş'ı turnuva tarihinde en az 20 gol atan takımlar içinde ilk sıraya çıkarıyor.
Ghezzal dört yıllık hasrete son verdi
Avrupa kupalarındaki son golünü Mayıs 2017'de atan Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasıyla uzun bekleyişine son verdi.
İlginçtir, Ghezzal'in Avrupa sahnesindeki son golü Lyon adına, yine Ajax karşısında gelmişti.
Beşiktaş'ın belalıları Ajax ve Dinamo Kiev
Ajax'la tarihinde altıncı kez karşılaşan Beşiktaş, Hollanda'nın köklü kulübüne karşı makus talihini yine yenemedi.
Siyah beyazlılar Ajax'la oynadığı altı maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Ajax, Dinamo Kiev'le birlikte Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en fazla yenildiği iki takımdan biri.