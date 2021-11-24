Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki penaltı bereketi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Ajax karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenik ayrılarak gruptaki beşinci maçında da puanla tanışamadı.

Siyah beyazlıların sayısını ilk yarıda penaltıdan Rachid Ghezzal kaydederken, devre arasında oyuna giren Sebastien Haller, attığı iki golle Hollanda ekibine galibiyeti getirdi.

Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde toplam 46 golü bulunan Beşiktaş, bu gollerin sekizini penaltı noktasından attı.

%17'lik (8/46) bu oran, Beşiktaş'ı turnuva tarihinde en az 20 gol atan takımlar içinde ilk sıraya çıkarıyor.

%17 - Şampiyonlar Ligi tarihinde 20+ gol atan takımlar arasında gollerinin en büyük bölümünü penaltıdan kaydeden takım Beşiktaş (8/46). Nokta. — OptaCan (@OptaCan) November 24, 2021

Ghezzal dört yıllık hasrete son verdi

Avrupa kupalarındaki son golünü Mayıs 2017'de atan Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasıyla uzun bekleyişine son verdi.

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İlginçtir, Ghezzal'in Avrupa sahnesindeki son golü Lyon adına, yine Ajax karşısında gelmişti.

Beşiktaş'ın belalıları Ajax ve Dinamo Kiev

Ajax'la tarihinde altıncı kez karşılaşan Beşiktaş, Hollanda'nın köklü kulübüne karşı makus talihini yine yenemedi.

Siyah beyazlılar Ajax'la oynadığı altı maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Ajax, Dinamo Kiev'le birlikte Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en fazla yenildiği iki takımdan biri.