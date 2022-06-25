Beşiktaş'ın orta sahası Emirhan İlkhan: "Mario Gomez'in gollerini izleyerek motive oluyorum"

Kartal'ın gelecek vadeden oyuncusu, izlediği yol haritasını açıkladı.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, beş büyük ligde futbol oynamak istediğini açıkladı.

Miralem Pjanic'ten çok şey öğrendiğini de söyleyen Emirhan, en rahat ettiği pozisyonun '8' numara olduğunu vurguladı.

18 yaşındaki futbolcu ayrıca Mario Gomez'in gollerini izlediğini de aktardı.

Ne söylendi?

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen "Futbolun Geleceği Söyleşisi" adlı etkinliğe katılan Emirhan, geleceği ile ilgili şunları söyledi:

"Beşiktaş'a ve ülke futboluna katkıda bulunmak istiyorum. Hedeflerimden bir diğeri de beş büyük ligde oynayabilmek ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek.

"Çünkü her futbolcunun Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilmek hayalidir. Ülkemiz için de o 2002'deki ortamı yaşayabilmek ve o ortamda bulunabilmek en büyük hayallerimden biri ama şu an için adım adım gitmek gerekiyor."

Emirhan İlkhan, Miralem Pjanic hakkında neler dedi?

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'ten bir şeyler öğrenmeye çalıştığını söyleyen genç oyuncu, şunları söyledi:

"Pjanic ile vakit geçirmeye çalışıyordum çünkü o kiralıktı, sadece bir sene kalacaktı. Bu yüzden ondan kapabildiğimce çok şey kapmaya çalıştım.

"Pjanic, kendisine top gelmeden üç pozisyon önce forvet ne yapıyor, nereye koşu atıyor her şeyi seziyor ve öyle pas atıyor. Herkes bir yere pas atmasını beklerken o diğer tarafa pas atıyor.

"Ülkesindeki son maçta da Dzeko'ya bu şekilde bir asist yapmıştı. Bu özelliği en çok kaptığım yanlarından biriydi. Biz genç oyuncularla arası çok iyiydi.

"Kamplarda, antrenmanlardan sonra sürekli bizimle konuşurdu. Onunla birlikte oynadığımızda 'Beni takip et, ben nereye gidiyorsam sen de diğer tarafıma doğru git' gibi direktifler veriyordu."

Emirhan, sahada en rahat olduğu bölgeyi şu sözlerle açıkladı:

"Benim en rahat ettiğim mevkii çift yönlü oynayabildiğim 8 numara pozisyonu. Ama hocalarım da farklı yönlerde kullanabiliyor. Kanat, forvet arkası, 6 numara forvet...

Aslında futbola forvet olarak başladım. Her mevkide oynayabileceğimi düşünüyorum. Ama aslen kendimi 8 numarada, arkamda bir 6 numara önümde de bir ofansif orta saha varken rahat hissediyorum.

"Kaleye daha yakın oynarsam skora çok daha fazla katkı yapabileceğim konusunda kendimden çok eminim.

"Topun düşebileceği noktaları hissedebiliyorum. Bu tarz pozisyonlarda avantajım olabiliyor, değerlendirebileceğimi düşünüyorum ama son maçlarımızda hocamız benden biraz daha defansif yönde oynamamı istedi. Bu yüzden beni çok fazla hücumda görmemişsinizdir."

Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan'ı örnek aldığını söyleyen orta saha oyuncusu, şu yorumu yaptı:

"Küçükken Cesc Fabregas'ı çok severdim. Şu an için Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan'ı seviyorum. Hatta birkaç maçta Kevin de Bruyne'den görüp de yaptığım hareketler olmuştu.

"Korner sonrası tekte arka direğe attığım toplarda mesela. Ondan görerek yaptığım, hafızama kazıdığım hareketlerden biri.

"Maçlara, Mario Gomez'in attığı golleri izleyerek motive oluyorum. Gomez'in gol klipleri, insana ilham katıyor. Benim için iyi oluyor.

"Bence yabancı futbolcularla aramızdaki en büyük fark disiplin. Çünkü oradaki insanlar o kültürü yaşıyorlar, oradaki atmosferi biliyorlar. Biz buradan kendi çabalarımızla çıkmaya çalışıyoruz. İmkân farkları da var tabii.

"Orada sporcular ekstra çalışmalara erken yaşta başlıyorlar. Biz burada belli bir seviyeye geldikten sonra ekstra çalışmalara başlayabiliyoruz. En büyük farkı da bu oluşturuyor."

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