Beşiktaş, perşembe günü Avrupa Ligi'nin lig aşamasına mükemmel bir başlangıç yaptı. Kara Kartallar, Václav Cerný'nin golü, Orkun Kökçü'nün iki asisti ve Ernest Poku'nun Türk ekibi adına attığı ilk golün de katkısıyla Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Beşiktaş'ta Cerný ve Poku'nun yanı sıra İlhan Fakiliile Michael Murillo da gol sevinci yaşadı.

Eski Eredivisie yıldızları Cerný ve Kökçü'nün ilk 11'de başladığı Beşiktaş, henüz ilk çeyrek saat dolmadan skoru açtı. Fakili, Junior Olaitan ile verkaç yaptı, Beninli oyuncudan topu kusursuz şekilde yeniden aldı ve kaleci Jeffrey de Lange'ı mağlup ederek fileleri havalandırdı: 1-0.

Yarım saat sonra bir diğer genç oyuncu sahneye çıktı. Beşiktaş savunması önde kurulmuştu ve ayrıca organize değildi, bu nedenle Himad Abdelli'nin ara pası doğrudan bire bir fırsat yarattı. Keyliane Abdallah (20) soğukkanlı kaldı ve ağları buldu: 1-1.

İlk yarıda daha tehlikeli taraf Beşiktaş'tı ve devre bitmeden hemen önce Kökçü ile yeniden öne geçebilirdi. Dusan Vlahovic'in adeta altın tepside sunduğu topu alan Haarlemli oyuncu, yakın mesafeden Amstelveenli hemşehrisi De Lange'ın ayağına takıldı.

Hem Beşiktaş hem de Marsilya ikinci yarıya kötü başladı, ancak etkili olan Türk ekibi yine de sert vurdu. Kökçü topu Cerný ile buluşturdu, o da içeri kat edip direğin içine çarpıp ağlara giden şutuyla De Lange'ı çaresiz bıraktı: 2-1.

Beşiktaş bu golle birlikte moral buldu ve kısa süre sonra Fransızlara bir darbeyi daha indirdi; yine Kökçü büyük rol oynadı. Eski Feyenoord kaptanı, kullandığı köşe vuruşunda topu eski Marsilya oyuncusu Murillo'nun kafasına gönderdi, onun kafa vuruşu da ağlarla buluştu: 3-1.

Bitime on dakika kala Beşiktaş maçı tamamen kopardı. Olaitan'ın sert pası Vlahovic'e ulaşmadı, ancak çok süratli Poku zamanında yetişti ve o da De Lange'ı çaresiz bıraktı: 4-1.



