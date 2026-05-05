Beşiktaş'ın kupa hayali ve Orkun Kökçü'nün performansı 98. dakikada acı bir şekilde sona erdi

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalini kaybetti. Konyaspor'u evinde ağırladıkları maçta her şey uzatmalara gidileceğini gösteriyordu, ancak 98. dakikada Enis Bardhi penaltıdan golü atarak sürpriz takımı finale taşıdı: 0-1.

Beşiktaş'ın forveti El Bilal Touré, Konyaspor kalecisi Bahadır Güngördü'nün kalesinin birkaç santim üzerinden geçen şiddetli bir şutla ilk büyük tehlikeyi yarattı.

Bazen çok hararetli, fırsatların az olduğu maçta Beşiktaş, devre arasına birkaç dakika kala Konyaspor'a zarar verebilecek büyük bir fırsat yakaladı. Ancak Oh Hyeon-gyu, kendisine sunulan boşluğu değerlendiremedi ve yakın mesafeden Bahadır'ın kollarına şut attı.

İkinci yarıda Orkun Kökçü de golü yaklaştı. Haarlemli oyuncu, yaklaşık on yedi metreden şutunu çekerken sırtından itildi ve Bahadır bir kez daha güzel bir kurtarış yaptı.

Beşiktaş daha tehlikeli olan takımdı, ancak Konyaspor maçın son dakikalarında keskinliğini gösterdi. 87. dakikada atılan bir gol ofsayt nedeniyle iptal edildi, ancak sekiz dakika sonra konuk takım bir penaltı kazandı.

Junior Olaitan, bir forvetin formasına açıkça ve çok uzun süre tutunmuştu ve bunun bedelini bir penaltı ile ödedi. Bardhi soğukkanlılığını korudu ve Konyaspor'u kupa turnuvasının finaline taşıdı: 0-1. Finaldeki rakip Gençlerbirliği veya Trabzonspor olacak.