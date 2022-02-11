Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, 1.5 senede sekiz penaltı kurtardı

Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluk yarışısından kopmuş olsa da Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Göztepe'yi Dolmabahçe'de penaltı atışları sonucunda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Kuşkusuz turun geçilmesinde en büyük pay sahibi, seri penaltı atışlarında iki kurtarış yapan kaleci Ersin Destanoğlu'na aitti.

Ersin Destanoğlu'nun göz kamaştırıcı penaltı karnesi

Genç file bekçisi, kaleyi korumaya başladığından bu yana kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor.

Destanoğlu, Beşiktaş formasıya son 1.5 senede sekiz penaltı kurtarmayı başardı.

Söz konusu sekiz kurtarış hem 90 dakikadaki penaltılarda hem de seri penaltı atışlarında geldi.

Ersin Destanoğlu hangi maçlarda penaltı kurtardı?

2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK'a deplasmanda 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta Destanoğlu, 42. dakikada Akpom'un penaltı vuruşunu kurtarmıştı.

21 yaşındaki eldiven, geçtiğimiz sezonun 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında Thelin'in penaltısında da gole izin vermedi.

2021-22 sezonunda 18. hafta Süper Lig'de Göztepe'yi evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta genç kaleci, 41. dakikada Soner Aydoğdu'nun penaltı vuruşunu kurtarmayı başardı.

Yine bu sezon oynanan Galatasaray derbisinde 81. dakikada Mostafa Mohamed'in penaltısını çıkaran Destanoğlu; Süper Kupa'da Antalyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Göztepe'nin ikişer penaltısını kurtararak 1.5 senede sekiz penaltıda gole izin vermedi.

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