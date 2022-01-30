Beşiktaş’ın İspanyol stoperi Francisco Montero: "İdolüm Diego Godin“

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, Fanatik'e özel bir röportaj verdi.

Montero; sezon hedeflerinden idolüne, İspanya ile Türkiye arasındaki farklardan Sergen Yalçın'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İspanyol futbolcu ilk olarak sezonun geri kalanında Beşiktaş'ın hedeflerinden bahsetti:

"Artık maç maç bakacağız. Kalan 15 maça en yüksek konsantrasyonla çıkarak savaşarak kazanmamız gerekiyor. Beşiktaş ne olursa olsun zirveyi hedefleyen bir takım. Bu sene şu haftadan itibaren bir hedef söyleyemem. Fakat çıktığımız her maçta yüzde yüzümüzü verip kazanmak istiyoruz. Bir hedef söyleyemem ama en yukarıda ligi tamamlamak istiyoruz."

"Süper Lig güç istiyor"

Atletico Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Montero, iki ülke ve lig arasındaki farkı açıkladı:

"La Liga, La Liga 2 ve Süper Lig’de oynadım ama tam bir kıyaslama yapamam. Her ligin kendine göre spesifik zorlukları var. La Liga’ya bakarsak teknik ve taktik anlamda farklı bir seviye. La Liga 2 kendine has özelliklere sahip bir lig.

Süper Lig çok fiziksel güç isteyen, maçların yoğun geçtiği, konsantrasyonunuzu kaybettiğiniz zaman mağlup olduğunuz zaman sürekli dikkatli olmanız gereken bir lig. Hepsinin kendine göre zorlukları olduğunu söyleyebilirim.

Deportivo’da yaşadığım küme düşme olayı gerçekten zordu. Futbol her sonuca açık bir oyun, başarı da başarısızlık da normal karşılanmalı.

Hayali ve idolü

Genç stoper, İspanya Milli Takımı'nda forma giymeyi hayal ettiğini ve idolünü Godin olduğunu söylüyor:

"Milli Takım, her oyuncunun hayali ve hedefidir. İspanya Milli Takımı’nda oynamak benim için gerçekleştirmek istediğim bir hayal. Seviyemi her zaman yükselterek İspanya Milli Takımı’nda oynamak istiyorum.

"İdolüm Godin. Her zaman bunu söylüyorum. Godin benim için ayrı bir yere sahip. Atletico Madrid’in efsane oyuncusu. Benim idolümdü ve daha sonra onunla oynama şansı buldum. Bu inanılmaz bir duyguydu. İdolümle aynı takımda oynamak benim için harikaydı. Ondan çok şey öğrendim.”

"Sergen Yalçın çok iyi bir teknik direktör"

"Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın’la çifte kupa kazandınız. Kiralık bir oyuncuydun ve hoca senin transferin için ısrarcı davrandı. Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası ne hissettin?" sorusuna Montero şu şekilde cevap verdi:

“Sergen hocaya gerçekten çok müteşekkirim. Kazandığımız kupalarda büyük öneme sahip. Dediğiniz gibi Sergen Hoca’nın kazanılan kupalarda büyük katkısı var. Bana da ciddi anlamda çok desteği ve yardımı oldu. Ama biliyorsunuz futbolda oyuncuların ve teknik direktörlerin bir yerlere gidip gelmesi normal. Futbolun doğasında olan bir şey.

Ayrılmadan önce Sergen hocaya kişisel olarak da çok teşekkür ettim. İleride de çok iyi işler yapacağını biliyorum. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir teknik direktör.”

Tabii ki bu değişiklik olumlu oldu bir anlamda. Önder hocayla iyi bir sürece girdik, iyi başladık, galibiyetler almaya başladık. Takım özgüven kazandı. Kalitesini ortaya çıkarmaya başladı. Bu özgüvenle ve bu havayla iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz.”

"Aboubakar'ı tutmak çok zordu"

"Süper Lig’de en çok zorlandığın golcü kim?" sorusuna Montero, eski takım arkadaşının ismini verdi.

“Süper Lig’de beni o kadar zorlayan bir forvet olmadı. Ancak şunu söyleyebilirim. Bizim idmanlarımızda Aboubakar’ı tutmak, zapt etmek ona karşı defans yapmak ciddi anlamda çok zordu. Aboubakar gerçekten inanılmaz iyi bir forvetti. O yüzden onu idmanlarda tutmakta, kontrol altına almakta bir savunma oyuncusu olarak zorlanıyordum.”

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