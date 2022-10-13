Siyah-beyazlı takımın golcüsü, kendisine alınan önlemlerin de üstesinden geleceğine inanıyor.

Beşiktaş'ın yıldız forveti Wout Weghorst, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'la oynayacakları derbi mücadelesi öncesinde basın toplantısında konuştu.

Hollandalı futbolcu, hem dev mücadeleye hem de Süper Lig'deki gidişatlarına yönelik açıklamalar yaptı.

Ne söylendi?

Wout Weghorst, Trabzonspor maçı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Çok önemli bir mücadele olacak. Geçen yılın şampiyonuna karşı oynayacağız. Fenerbahçe karşısında son dakikalarda iyi bir performans gösterdik.

"Bu mücadeleyi Trabzonspor karşısında göstermeye çalışacağız. 3 puan almak için mücadele edeceğiz. Eleştiriler futbolun bir parçası.

"Hocamız ve biz eleştirilebiliriz. Herkes eleştirilebilir. Bizim yapmamız gereken en önemli şey birlik ve beraberlik içerisinde, plana bağlı kalarak en iyisini vermek.

"İyi performanslar gösterdik. Bazı maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Trabzonspor karşısında en iyi performansımızı göstereceğiz.

"Oyun anlayışını hocasıyla birlikte en yukarıya taşımaya çalışan bir oyuncu grubuyuz. Trabzonspor'a karşı en iyi şekilde sahada olacağız."

"Adapte olmak kolay değil"

Hollandalı golcü, Süper Lig'e adapte olmaya çalıştığını vurgularken, "Başından beri hep dile getirdiğim bir şey var, taraftarların tutkusu ve isteği beni mutlu ediyor.

"Bu bile başlı başına burada oynamak için bir sebep. Avrupa'daki diğer liglerle Süper Lig'in arasında bazı farklar var, ama kötü bir şey söyleyemem.

"Hepsinin kendine özgü özellikleri var. Adapte olmak kolay değil ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Weghorst, siyah-beyazlı forma altında şampiyonluk yaşamak istediğini ekledi:

"Süper Lig kaliteli ve iyi bir lig. Gol atmak isteyen takımlar için değerli bir şey. Kaliteli takımlar var. Beşiktaş'a odaklanmış durumdayım ve şampiyon olmak istiyoruz.

"Takımların iyi oyuncularına önlemler alıyoruz. Son haftalarda daha az gol atıyorum, çünkü bana önlem alıyorlar.

"Ve benim de bunu çözmem gerekiyor. Takım olarak buna çözüm bulabiliriz.

"Aslında rakiplerin bana önlem alması iyi bir şey. Bunu da çözeceğiz."

"Şampiyonluktaki rol almak amacındayım"

Yıldız golcü, "Olabildiğince yüksek bir rakama ulaşmak istiyorum. Belki 2-3 gol atarım ama şampiyonluğu getirirse çok daha değerli olur.

"Çok gol attığım sezonlar oldu ama kupa kazanamadım. En büyük hedefim şampiyonluk ve kupa kazanmak. Şampiyonlukta rol almak amacındayım. Kişisel olarak hedeflerim var, ama ilk olarak önce kulübe faydalı olmak istiyorum" dedi.