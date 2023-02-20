Hollandalı menajerinin gözdesi olan Weghorst, bir kesimi pek de mutlu etmiş değil.

İngiltere'nin ünlü televizyoncusu Richard Keys, Wout Weghorst yüzünden Manchester United'ın her hafta 10 kişiyle oynadığını söyledi.

Sezona Beşiktaş'ta başlayan, ancak Burnley'in oyuncusu olan Hollandalı golcü, Old Trafford'da kiralık olarak forma giyiyor.

Cristiano Ronaldo'nun Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmasının ardından geçen ay takıma dahil oldu.

Ve Keys, Weghorst'un performansından hiçbir şekilde etkilenmişe benzemiyor.

Ne söylendi?

beIN Sports'ta sunuculuk yapan Keys, "Weghorst yüzünden, Manchester United her hafta 10 kişi oynuyor!

"Demek istediğim, Weghorst çok fazla çaba göstermiyor, değil mi? Hadi, biraz dürüst olun!"

Hollandalı futbolcuya yönelik söylenen bu sözler, bir kesimin onayını alırken futbolseverlerin bir bölümü de bu görüşe katılmadı.

Erik ten Hag'ın takımı şu anda form grafiğini yükseltirken Weghorst, Hollandalı menajerinin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

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Marcus Rashford, Leicester City maçında iki gol atarak United'ın kahramanı olmayı sürdürdü ve Jadon Sancho da ağları bulurken maç 3-0 United'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ancak Weghorst, kendisine ikram edilen birçok gol pozisyonundan faydalanamayınca eleştiri okları bir anda ona döndü.

Keys, ilk kez Hollandalı golcüyü hedef almıyor. Ünlü televizyoncu daha önce de Weghorst hakkında şöyle demişti:

"Wout Weghorst. Burnley'in fiyaskosu. Vay canına! United'ın en son ne zaman topla oynadığını hatırlayamıyorum."

Kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen Ten Hag'ın Weghorst'tan vazgeçmeye niyeti yok gibi görünüyor.