Hollandalı golcü, kupa zaferinin tadını çıkarırken çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

NE OLDU? Weghorst, 2023 Carabao Kupası finalinde Newcastle'a karşı 2-0 galip geldikleri maç sonunda kupayı kaldırma mutluluğuna erişti.

Ocak ayındaki transfer döneminde Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Hollandalı golcü, kariyerinde oynadığı iki kupa finalini de kaybetmişti, ancak şimdi durum farklı...

Weghorst, üçüncü kez çıktığı final maçında kupayla ayrılarak şanssızlığına son verdi ve kariyerine bir kupa ekledi.

NE SÖYLEDİLER: Hollandalı forvet, Wembley Stadyumu'ndaki kupa zaferinin ardından şunları söyledi: “Hollanda'da iki kupa finali oynadım ve ikisini de kaybettim.

"Bu üçüncü seferdi. Elbette bu özel bir şey ve kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapıp çok çaba harcıyorsunuz.

"Yani evet, benim için de kişisel ve bir kupa kazanmak gerçekten güzel.

“Benim için bu bir çocukluk hayali ve ben şimdi çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bu muhteşem kulüp için oynamak, bir final oynamak ve aynı zamanda ikinci gole katkı sağlamak çok önemliydi.

"Kazanırsanız keyfini çıkarmanız gerekir, çünkü tek bir şeye odaklandık ve maçı kazanmak için en iyi performansı gösterdik.

"Yani, bu tip zaferlerden sonra sevinmek için de ayrı bir zaman ayırmanız gerekiyor. Aksi takdirde siz farkına bile varmadan her şey geçip gidiyor. Zaman, su gibi akıyor."

BÜYÜK RESİM: United, 2022-23 sezonunu birçok ödülle bitirmeyi umarken Weghorst'un bu sezon daha fazla kupa kutlaması olabilir.

Hollandalı forvet MUTV'ye şunları ekledi: “Umarım bugün ilkiydi; kazanılacak üç tane daha var. Bunun tadını çıkarmalıyız ve kutlamalıyız, ama diğer yandan devam ediyoruz, daha fazlası için açız.

"Bu kazanma zihniyetini takımda hissedebiliyorsunuz, sahada görebiliyorsunuz. Bu takımdaki herkes, her zaman işini yapıyor."

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? United şu anda Premier Lig şampiyonluk yarışında Arsenal'in sekiz puan gerisinde yer alıyor.

Ancak, yine de oynayacakları 14 maç var ve aynı zamanda Avrupa Ligi'nde son 16'ya ve FA Cup'ta beşinci tura kaldılar.