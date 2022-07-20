Beşiktaş'ın eski yıldızı Kleberson, Manchester City'ye bağlı MLS ekibi New York City FC'de yardımcı antrenör oldu

NYCFC, geçen sezon kupayı kaldırdıktan sonra bir kez daha MLS'nin en iyileri arasında yer alıyor.

New York City FC, Brezilya ile Dünya Kupası şampiyonu Kleberson'ı yardımcı antrenör olarak göreve getirdi.

Eski Beşiktaşlı MLS'te zaten Philadelphia Union ile çalışıyordu, ancak artık NYCFC'nin organizasyonunda görev alacak.

Kleberson, Manchester United ve Beşiktaş'ta oynadığı uzun bir kariyerin ardından birkaç yıl önce antrenörlüğe geçti.

Ne söylendi?

Daha önce Union'ın gençlik akademisine yardım eden Kleberson bir basın açıklamasında, "Her zaman oyuncuları geliştirmek ve olabileceklerinin en iyisi olmalarına yardımcı olmak için motive oldum" dedi.

"Kariyerim boyunca harika oyuncularla oynadığım için şanslıydım, bu oyuncuları takım arkadaşları olarak gözlemledim. Şimdi bir hoca olarak öğrendiğim her şeyi gençlerin saha içinde ve dışında daha iyi olmalarına yardımcı olmak için öğretmeye çalışıyorum.

"Buraya katılma konusunda beni en çok heyecanlandıran şey kulübün oynama şekli. City Football Group'un felsefesi, gelişimimi sürdürmek için büyük bir cazibeydi. Topla çok rahat olan, gerçekten teknik oyunculara sahibiz.

"Sokaklarda oynayarak büyürken, topun ayağımda olması her zaman hoşuma gitmiştir. Bu ayrıntılar açısından daha fazlasını yaratma, daha fazla gol atma ve topla eğlenme fırsatı elde etme konusunda çok katkıda bulunabileceğimi hissediyorum. ”

Sportif direktör David Lee şunları ekledi: "Onu bu rol için ideal yapan şey, son yıllarda bir hoca olarak gelişmeye olan bağlılığı ve büyümesi oldu. O, ekibimize değer katacak son derece mütevazı, çalışkan ve özverili bir kişidir. Yaratacağı etkiyi görmek için sabırsızlanıyoruz.”

NYCFC bu yıl nasıl gidiyor?

Kulüp, geçen sezon kupayı kaldırdıktan sonra bir kez daha MLS'nin en iyileri arasında yer alıyor.

NYCFC, Doğu Konferansı'nda birinci sıradaki Union'dan bir puan geride ikinci sırada yer alıyor.

Daha fazla okuma

Barcelona'nın yeni transferi Raphinha'dan iddialı sözler: "Real Madrid'den daha iyi bir takımız"