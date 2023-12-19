Valerien Ismael'in çalıştırdığı Watford, şu sıralar harika performansı ile dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, bu sezon İngiltere Championship ekibi Watford'un başarısı için terk döküyor.

Yaz aylarında İngiliz kulübü ile sözleşme imzalayan Fransız teknik direktör, kendisini motive edici bir ödül aldı.

Detaylar neler?

Watford'un hocası Valerien Ismael, İngiltere Championship'te haftanın teknik direktörü seçildi.

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Watford, geçtiğimiz hafta Preston deplasmanında 5-1 gibi sükseli bir galibiyet almıştı. Bu ödülde söz konusu galibiyetin payı da elbette büyük.

Watford, Premier Lig'e yükselebilir mi?

Valerien Ismael'in ekibi şu anda İngiltere Championship'te 31 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.

Hedefi play-off olan takımın, play-off hattının son sırasında bulunan Hull City ile arasında 5 puanlık bir fark var.

Valerien Ismael, bu farkı kapatıp takımını play-off hattına taşımak için uğraşacak.