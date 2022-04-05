37 yaşındaki Federico Higuain kariyerini unutulmaz bir şekilde noktalarken 10 numaralı forması MLS ekibi Columbus Crew'de emekli edildi.

2007/08 sezonunda Beşiktaş forması terleten Arjantinli, kısa süreli Türkiye macerasının ardından Meksika'ya kiralanmış ve sonra Independiente'ye transfer olmuştu.

Federico Higuain, Şubat ayında kramponlarını astı ancak kariyerine özel bir törenle veda etmek için bir günlük sözleşme imzaladı.

Ne oldu?

MLS'te uzun yıllar Columbus Crew forması terleten Federico Higuain, 2020'de transfer olduğu Inter Miami'de emekli oldu ve Miami ekibinin ikinci takımında yardımcı antrenörlük görevine başladı.

Ancak uzun yıllar hizmet ettiği Columbus Crew, Federico Higuain'in kramponlarını sade bir şekilde asmasına izin vermedi.

37 yaşındaki Arjantinli ile bir günlük sözleşme imzalayan Columbus Crew, Higuain için özel bir tören düzenledi ve oyuncunun 10 numaralı formasını emekli etti.

One of the best No. 10's in MLS history. #Crew96 pic.twitter.com/ZkGLOta9Ne — Major League Soccer (@MLS) April 2, 2022

Ne söylendi?

Columbus Crew, Beşiktaş'ın eski oyuncusu hakkında şunları söyledi: "Efsane terimi bugünlerde çok sık söyleniyor ancak Federico "Pipa" Higuain'i tanımlayacak tek kelime kuşkusuz bu."

Federico Higuain'in kulüpteki performansı nasıl?

Federico Higuain, 2012 yılında formasını giymeye başladığı Columbus Crew'e 2020 Ocak'ta toplamda 193 maça çıkarak veda etti.

Bu süre zarfında kaydettiği 63 asist ile kulübün en çok asist üreten oyuncusu. Ayrıca toplam 55 gol ile takım tarihinin en golcüleri listesinde üçüncü sırasında yer alıyor.

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