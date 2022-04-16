Nijerya efsanesi Daniel Amokachi, 1995'te FA Cup yarı final maçında Tottenham Hotspur'a karşı oynanan maçta hocasından habersiz bir şekilde oyuna girdiği anı unutamıyor.

Aynı sezon Club Brugge'den Everton’a transfer olan eski yıldız, o zamanki menajer Joe Royle'dan habersiz bir şekilde oyuna dahil oldu.

Amokach, oyuna girdikten sonra yarı final maçında Tottenham’ı 4-1 yendikleri karşılaşmada iki gol kaydetti.

Ne söylendi?

49 yaşındaki Amokachi, BBC Sport Africa’ya şu ifadeleri kullandı:

"Bunun olması gerekiyordu, çünkü gol atmasaydım muhtemelen Everton’daki son maçım olacaktı.

"Rideout bir tekme yedi ve düştü ve onunla aynı pozisyonda oynayan birisi olarak ayağa kalkıp hazırlanmaya başladım.

"Ayağa kalktı ama tekrar yedek kulübesine döndüm. Herkes çok iyi durumda olduğumu ve oynama hazır olduğumu biliyordu.

“Daha sonra Willie'ye [Everton yardımcısı Willie Donachie] gittim ve ona 'Gaffer bana ihtiyacın olduğunu söylüyor' dedim.

"Görüntülere dönüp baktığınızda, Joe Royle'un ne kadar öfkeli olduğunu görebilirsiniz.

“Taç çizgisine koşup 'Siz ne yapıyorsunuz?' dedi ve ona döndüm beni geri alırsan daha az kişiyle oynamak zorunda kalacağız dedim.

“On dakika sonra bir gol attım ve daha sonra bir başka gol buldum.

“Everton finaldeydi. Bunun gibi efsanevi anlar, adımın daha fazla duyulmasını sağladı."

Değişiklik birçok kişiyi şaşkına çevirdi ve Royle, “Benim karar vermediğim en büyük değişikliklerden birisi oldu” dedi.

"Aferin oğlum, ama bunu bir daha deneme"

Royle'un maçın sonunda ona söyledikleriyle ilgili olarak Amokachi şunları söyledi:

"Basın toplantısına giden ve tüm dünyaya bunu anlatan Gaffer oldu.

"Maçtan sonra soyunma odasına geldi ve bana sarıldı, elini verdi ve ‘Aferin oğlum, ama bunu bir daha deneme’ dedi.”

Everton, finalde Manchester United'ı 1-0 yenerek şampiyonluğu kazandı. Bu maç sırasında Amokachi, Everton öndeyken yedek kulübesinden oyuna dahil oldu.

Amokachi, "Finalde güçlü Manchester United'ı yenerken kimse bunu nasıl başardığımızı bilmiyor.

"Bunu, Joe Royle'un takıma kattığı karakter sayesinde yaptık. Bu asla unutmayacağım bir gündü" dedi.

Amokachi, Nijerya için birçok milli maç oynadı ve 1994 ve 1998 Fifa Dünya Kupalarına katılan takımın bir parçasıydı. 1994 Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan ekipte de forma giydi.

Ayrıca Nijerya adına, 1996'da Arjantin'e karşı finalde gol atarak Olimpiyat altın madalyasını kazanmasına yardımcı oldu.

Daha fazlası için:

Manchester City ve Barcelona'nın eski golcüsü Sergio Agüero, Disney Plus ve ESPN ile işbirliği yaptığını açıkladı