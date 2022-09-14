Alman kaleci, yakışıklılığıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Loris Karius denildiğinde, akıllara ilk gelen maç Şampiyonlar ligi finalinde Liverpool'un Real Madrid ile oynadığı final karşılaşmaydı.

O maçta yaptığı hatalar, onu Kırmızılar'ın gözünden düşürmüş ve takımdan gönderilmesine karar verilmişti.

Ardından, Liverpool macerası sona ermiş ve Türkiye'nin yolunu tutarak Beşiktaş'ın formasını giymişti.

Siyah-beyazlı takımdaki kariyeri de istediği gibi gitmedi ve Alman eldiven, son olarak Premier Lig ekibi Newcastle United ile 4 aylık anlaşma imzaladı.

Ancak Karius'un, futbolculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da gündemden düşmediğinin unutulmaması lazım.

Newcastle

Ne oldu?

Newcastle patronu Eddie Howe, Noel'den hemen önce sona erecek dört aylık bir sözleşme imzalayarak 29 yaşındaki oyuncuya bir şans daha verdi.

Bu transferin yanı sıra, Karius'un ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'den aldığı mesaj da oldukça dikkat çekiciydi.

Karius'un yakışıklılığı onun da gözünden kaçmadı ve Alman kalecinin paylaştığı Şampiyonlar Ligi ödülüne yönelik "Gözler ödülde" paylaşımının altına: "Ödül Karius mu?" şeklinde bir mesaj attı.

Bu sözlerin ardından, ünlü pornocunun paylaşımının altına birçok yorum yapıldı.

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Sözleşmesi ne kadar sürecek?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, 29 yaşındaki Alman kaleci Loris Karius'u ocak ayına kadar kadrosuna kattı.

Yapılan kontratta, sezon sonunda uzatma opsiyonu da var. Buna bağlı olarak Karius'un performansına bakılacak.

Alman kaleci, 2018-2020 yılları arasında Beşiktaş'ın da kalesini korumuş, ancak siyah-beyazlıların beklentilerini karşılayamamıştı.

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