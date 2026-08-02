Bunu İspanyol gazetesi Sport bildiriyor. Buna göre Vlahovic'e haftalardır Beşiktaş'tan cazip bir teklif bulunuyor; bu teklif, ona beş milyon euronun biraz üzerinde imza parası ve yıllık tam sekiz milyon euro maaş içeren iki yıllık bir sözleşme kazandıracak.

Forvetin tereddüt etmesinin nedeni ise Sport'a göre hâlâ Barcelona'ya transfer olmanın hayalini kurması. İspanya şampiyonu, bu yaz Chicago Fire'a giden Robert Lewandowski'nin yerine bir isim transfer etmek istiyor. Mutlak bir numaralı hedef Julian Alvarez, ancak mevcut kulübü Atletico Madrid onu satmaya kesinlikle hazır değil. En azından Barca'nın muhtemelen hâlihazırda teklif ettiği 100 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında değil.

Bu nedenle Katalanların ellerinin altında olası Alvarez alternatiflerinden oluşan bir liste var ve gelen bilgilere göre bu listede Vlahovic de yer alıyor. 26 yaşındaki oyuncunun menajerleri, haftalar önce onu aktif şekilde Barca'ya önermiş olsa da, Blaugrana onlara Vlahovic'in olası transferinin kesinlikle öncelik taşımadığını açıkça bildirdi. Sırp golcü, Alvarez girişimi başarısız olursa muhtemelen ilk alternatif de olmayacak. Listenin daha üst sıralarında ise yakın zamanda AS'ın Barcelona ile anmaya başladığı Benfica golcüsü Vangelis Pavlidis bulunuyor olabilir.

Dusan Vlahovic hâlâ Barcelona'yı bekliyor - Beşiktaş'ın sabrı bir noktada taşar mı?

Barca'da forma giyme umuduyla, ki mevcut durumda bunun sonunda gerçekleşmemesi muhtemel görünüyor, Vlahovic elbette İstanbul'dan gelen o cazip teklifi kaçırma riskini alıyor. Şimdilik Beşiktaş'ın sabırlı kaldığı ve Sırp milli oyuncunun biraz daha düşünme süresi istemesini kabul ettiği belirtiliyor.

Bunun arkasındaki itici güç, Türk devinin yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano. İtalyan çalıştırıcı, bir dönem Fiorentina'da (2021/22 sezonu) Vlahovic ile başarılı şekilde çalışmıştı ve onun özelliklerine büyük değer veriyor. Sport 'a göre bu nedenle Italiano, Beşiktaş yönetimi nezdinde Vlahovic'in kararını biraz daha beklemek için girişimde bulundu.

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Güçlü santrfor bir dönem Bayern Münih ile de anılmıştı, ancak şu anda Barca hayali dışında Beşiktaş, Vlahovic'in geleceği için tek ciddi seçenek gibi görünüyor. Sözleşmesi haziran sonunda sona eren Juventus'un ona bir ara yine de yeni kontrat teklif ettiği, ancak bunun çok daha düşük bir ücretle olduğu belirtiliyor. Vlahovic bunu reddetti ve görünüşe göre Juve ile ipleri tamamen kopardı; bu nedenle Torino'da kalması çok düşük bir ihtimal.

Dusan Vlahovic bir dönem Juventus için 85 milyon euro değerindeydi

Bir dönem Avrupa'nın en çok aranan santrforlarından biri olan Vlahovic, 2022'de yaklaşık 85 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'dan Torino'ya transfer olmuştu. Bianconeri'de işler sonrasında umulduğu kadar iyi çok nadir gittiği için transfer spekülasyonları da sürekli gündeme geldi. Geçen sezon Vlahovic zaman zaman ilk 11'deki yerini kaybetti, ayrıca aralık başından nisan ortasına kadar uzun süre sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Sezonun son bölümünde ise yeniden yüksek form seviyesine ulaştı ve Serie A'daki son dört maçta dört gol attı.

Yine de Juventus, İtalyan rekortmeninde çıktığı 168 maçta 68 kez ağları sarsan Vlahovic'i mutlaka elde tutmak istemedi. 2024/25 sezonunda PSG'den bir kez kiralanan Randal Kolo Muani ile üst düzey bir alternatifin zaten hazır olduğu görülüyor. Juve, eski Frankfurtlu oyuncuyu görünüşe göre bu kez satın alma zorunluluğuyla birlikte önce yeniden kiralayacak.